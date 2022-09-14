國防預算5863億表示戰爭已在門口　呂秀蓮喊話蔡英文：快處理兵役制

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮14日舉行「921愛和平、保台灣遊行」記者會時表示，2023年國防預算高達5863億元，表示戰爭已經在門口，甚至已經進到客廳。她不能理解，為何蔡政府還未著手處理「兵役制度」，卻要留給下一任總統，「誰會是下一屆總統，神仙也不知道，今後兩年，台灣真的危機重重，政府希望依照憲法合乎民意保衛國家，但不可以再等，不能再冒風險」。

呂秀蓮表示，台灣變成龍、鷹爭霸的前哨戰，有一些人選邊站，不知不覺變成美國與中國爭霸的急先鋒，這對2300萬納稅人來說，沒有表達意見機會，過去疫情戴口罩都不出聲，這非常不公平，而且後果堪憂。

呂秀蓮指出，行政院提出2023年總預算，過去國防預算佔年度總預算不會超過2%，2023年卻高達5863億元，佔全國總預算13.9%，這幅度增長這麼快，表示政府當然有所依據跟盤算，也就是戰爭風險快速增長。

呂秀蓮表示，2022年，編列衛福部658億防疫預算，結果2300萬國民當中，確診的有紀錄的，居然超過500多萬，平均4人中有一人確診，死亡超過1萬人，花掉658億預算，「如今得到這樣的防疫結果，值得驕傲嗎？還好意思說我們是防疫模範生？明年度防疫預算，居然高達845億」。

呂秀蓮說，明年編列預算是845億，難道明年疫情會更嚴重嗎？納稅人同樣要注意，政府應該要給人民清楚的交代。

隨後，呂秀蓮把話題回到國防預算，她說，5863億表示戰爭已經在門口，甚至已經進到客廳，但是為什麼兵役制度在馬政府時代廢掉徵兵制，這違反憲法，大家願意恢復，但蔡政府宣布2024年卸任後，留給下一任總統，這來得及嗎？

呂秀蓮表示，該做的不是應該要立即來做嗎？已經付出要購買軍火的大筆錢，絕大多數武器都還沒交給我們，跟烏克蘭不一樣，烏克蘭戰爭死傷多少，狀況不明，但看到滿地廢墟是事實，武器是美國免費供應的，台灣的武器，卻是我們事先要付錢，何時給我們不知道，明年兵役制度出現很嚴重的漏洞，卻要蔡政府結束以後，才要讓下一屆總統來改善。

呂秀蓮說，誰會是下一屆總統，神仙也不知道，今後兩年，台灣真的危機重重，政府希望依照憲法合乎民意保衛國家，但不可以再等，不能再冒風險。

▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

