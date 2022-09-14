　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防預算5863億表示戰爭已在門口　呂秀蓮喊話蔡英文：快處理兵役制

▲▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮14日舉行「921愛和平、保台灣遊行」記者會時表示，2023年國防預算高達5863億元，表示戰爭已經在門口，甚至已經進到客廳。她不能理解，為何蔡政府還未著手處理「兵役制度」，卻要留給下一任總統，「誰會是下一屆總統，神仙也不知道，今後兩年，台灣真的危機重重，政府希望依照憲法合乎民意保衛國家，但不可以再等，不能再冒風險」。

呂秀蓮表示，台灣變成龍、鷹爭霸的前哨戰，有一些人選邊站，不知不覺變成美國與中國爭霸的急先鋒，這對2300萬納稅人來說，沒有表達意見機會，過去疫情戴口罩都不出聲，這非常不公平，而且後果堪憂。

呂秀蓮指出，行政院提出2023年總預算，過去國防預算佔年度總預算不會超過2%，2023年卻高達5863億元，佔全國總預算13.9%，這幅度增長這麼快，表示政府當然有所依據跟盤算，也就是戰爭風險快速增長。

呂秀蓮表示，2022年，編列衛福部658億防疫預算，結果2300萬國民當中，確診的有紀錄的，居然超過500多萬，平均4人中有一人確診，死亡超過1萬人，花掉658億預算，「如今得到這樣的防疫結果，值得驕傲嗎？還好意思說我們是防疫模範生？明年度防疫預算，居然高達845億」。

呂秀蓮說，明年編列預算是845億，難道明年疫情會更嚴重嗎？納稅人同樣要注意，政府應該要給人民清楚的交代。

隨後，呂秀蓮把話題回到國防預算，她說，5863億表示戰爭已經在門口，甚至已經進到客廳，但是為什麼兵役制度在馬政府時代廢掉徵兵制，這違反憲法，大家願意恢復，但蔡政府宣布2024年卸任後，留給下一任總統，這來得及嗎？

呂秀蓮表示，該做的不是應該要立即來做嗎？已經付出要購買軍火的大筆錢，絕大多數武器都還沒交給我們，跟烏克蘭不一樣，烏克蘭戰爭死傷多少，狀況不明，但看到滿地廢墟是事實，武器是美國免費供應的，台灣的武器，卻是我們事先要付錢，何時給我們不知道，明年兵役制度出現很嚴重的漏洞，卻要蔡政府結束以後，才要讓下一屆總統來改善。

呂秀蓮說，誰會是下一屆總統，神仙也不知道，今後兩年，台灣真的危機重重，政府希望依照憲法合乎民意保衛國家，但不可以再等，不能再冒風險。

▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

▲▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
新台幣重貶「1族群嗨爆」　網喊35元不遠：躺著賺好爽
快可出國了！　指揮中心通過「出入境團客指引」
法官陳伯均探路墜谷亡　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇
「請君舔嚐」S2O奶酒妹身分起底！　同行女孩「妹妹感染」
驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾過
「南瑪都」週末可能轉中颱！　南墜「靠近台灣」機率上升
快訊／周玉蔻電台被放「不明包裹」！　內容物曝光
法官墜百米深谷亡！妻小接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呂秀蓮：《台灣政策法案》萬一全部通過　「的確踩進兩岸紅線」

黃珊珊反嗆陳時中：才當幾年衛福部長　還在「上課」了解台北市

不只胡椒蝦！王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

被質疑採激烈鎮暴拘提鄭南榕　侯友宜：尊重所有人的言論

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

侯友宜因鄭南榕案被林佳龍、綠營批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

鄭運鵬聲量「逐漸回穩」　他2點分析：竄出機會比陳時中高

陳時中願簽「不投降」連署書　黃珊珊：有什麼強制力？

陳時中解釋滷肉飯圖「誤用非盜用」　要外界別牽拖到兒子

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

呂秀蓮：《台灣政策法案》萬一全部通過　「的確踩進兩岸紅線」

黃珊珊反嗆陳時中：才當幾年衛福部長　還在「上課」了解台北市

不只胡椒蝦！王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

被質疑採激烈鎮暴拘提鄭南榕　侯友宜：尊重所有人的言論

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

侯友宜因鄭南榕案被林佳龍、綠營批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

鄭運鵬聲量「逐漸回穩」　他2點分析：竄出機會比陳時中高

陳時中願簽「不投降」連署書　黃珊珊：有什麼強制力？

陳時中解釋滷肉飯圖「誤用非盜用」　要外界別牽拖到兒子

黃珊珊反嗆陳時中：才當幾年衛福部長　還在「上課」了解台北市

台積電明除息　外資接力送暖高喊「買進」

日本人體工學靠墊下殺1780元　改善不良姿勢、放鬆舒壓都好用

2萬元展示空拍機「塞包包」快閃　北市男硬拗：店家借我測試

iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！他供1招解　2步驟就完成

不只胡椒蝦！王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

被質疑採激烈鎮暴拘提鄭南榕　侯友宜：尊重所有人的言論

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

政治熱門新聞

快訊／周玉蔻嗆完慈濟又出事了！　辦公室門口今被放「炸彈」

被指胡椒蝦盜圖　王定宇認錯道歉

林耕仁遭爆論文抄襲！中華大學比對結果出爐

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張

陸軍：八軍團副指揮官確實前往「小炒店」

柯文哲轟擋疫苗　陳時中：被講到這樣「有點心冷」

周玉蔻嗆慈濟！　黃珊珊批側翼「適得其反」：台灣人會相信誰？

網傳「蔡英文、賴清德生日宴大打出手」　總統府揭真相火速報警

網抓「陳其邁也盜圖」　他曝原圖出處笑嗆：有什麼問題嗎？

陳時中、蔣萬安如同石門水庫　他教黃珊珊1招破解：可領先10個百分點

無罩女強行搭車狂吼「奴隸才要戴口罩」

北市選戰「棄保」成關鍵？　黃珊珊酸藍綠「沒出息」：掛個旗就想要票

快訊／小編出包盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

即／綠營台中議員參選人酒駕　宣布：退選退黨

更多熱門

相關新聞

全黨挺林智堅論文門　呂秀蓮轟：民進黨汙衊桃園人

全黨挺林智堅論文門　呂秀蓮轟：民進黨汙衊桃園人

面對桃園市長選戰民進黨布局一路來的紛紛擾擾，前副總統呂秀蓮表示，她身為過去的桃園縣長，覺得很痛心，「民進黨汙衊桃園人，對不起桃園。」

「黨主席不該由總統兼任」　呂秀蓮：兩手一抓國家大事都不管

「黨主席不該由總統兼任」　呂秀蓮：兩手一抓國家大事都不管

提高全民國防意識　呂秀蓮出招：1922下架改做民防宣傳

提高全民國防意識　呂秀蓮出招：1922下架改做民防宣傳

呂秀蓮：台灣要製造「和平奇蹟」　留意是否有人想當台灣特首

呂秀蓮：台灣要製造「和平奇蹟」　留意是否有人想當台灣特首

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要

關鍵字：

呂秀蓮

讀者迴響

熱門新聞

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面