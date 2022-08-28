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呂秀蓮：台灣要製造「和平奇蹟」　留意是否有人想當台灣特首

▲▼ 呂秀蓮828「台灣和平公義社」成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前副總統呂秀蓮成立「台灣和平公義社」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸情勢嚴峻，前副總統呂秀蓮籌組跨黨派的「台灣和平公義社」，她於28日發表演說指出，今年8月最新版台灣問題白皮書，沒出現「不派軍隊和行政人員駐台」等文字，這是最大的危機，要留意是否有人想要當台灣的特首，並指沒有凝聚台灣人民共識前，無人有資格代表跟北京談判；她也說，當全世界都認為台灣是下一個烏克蘭的時候，台灣偏偏製造和平奇蹟，這才是對世界最大的貢獻。

呂秀蓮今天下午出席「台灣和平公義社」成立大會，以「習近平對台的老調與新曲」為題發表演講，逐一分析自1993年北京發表「台灣問題與中國的統一」，2000年發表「一個中國的原則與台灣問題」，以及今年8月10日發表「台灣問題與新時代中國統一事業」3份白皮書的內容。

呂秀蓮表示，很多台獨倡議者在1980年代搖旗吶喊，但是現在沒有聲音，是因為知道自己面對的敵人不是以前的中國了，現在中國要稱霸全球第一，且兩岸經貿交流，加上通婚等人民交流已經「裹在一起」了，怎麼切割？她指出，中國喜歡賣弄文字，過去喊「統一」，現在改稱「融合發展」等辭彙，相較統一是由上統治下，融合這個詞彙值得推敲，可以從中尋找和平的窗口。

不過，呂秀蓮也直言，中國大陸「兩制」的前提是「一國」，面對香港這個活生生的例子，台灣人民不會被騙，且在今年「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書中，中國沒有延續過去「不派官員及軍隊到台灣」的承諾，這是最大的危機：如果施行一國兩制，中國將會派官員來台灣，甚至指定某人當特首。她示警說，「我們要留意，是不是有人有野心，想要當台灣的特首」。

另對於中國國民黨副主席夏立言率團訪中，呂秀蓮會中稱，她認為夏立言不是不可以去，問題在於，他憑什麼代表台灣？儘管不需要一下子就把要去中國者抹紅、戴紅帽子，但面對中國武力統一台灣，自己也要有份量，必須考慮時機，夏立言的例子就是大家要警惕的。

呂秀蓮並指，不要再提「趕快跟中國國家主席習近平見面」等主張，如果不是在台灣內部形成共識，就要跟習近平見面，這沒有用，如果在台灣連政黨都無法突破，如何向中國對談這個問題？如果國民黨、民進黨互相連打招呼都不打，每到選舉就你罵我、我罵你，越罵越難聽，這樣北京最高興。

她更預言說，這狀況將在明年總統大選前更嚴重，「任何人執政如果要把台灣帶向戰爭，選舉是自己要付盈虧」，沒有取得台灣人民共識之前，誰都沒有資格代表台灣人民去跟北京談判，所以一定要推動民間國是會議，凝聚台灣人的共識。

最後，呂秀蓮強調，台灣問題已經成為全世界的焦點，當全世界都認為台灣是下一個烏克蘭的時候，台灣偏偏製造和平奇蹟，這才是對世界最大的貢獻。她稱，中國大陸應該對台灣更大方一點，而台灣各政黨也必須虛心檢討反省，她並率領與會者高呼「我愛台灣、我愛和平、我愛公義」口號，強調應該投資和平、預防戰爭。

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