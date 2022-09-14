刺蝟哭哭！每百位飼主就會有2人棄養 　動保團體提供飼養指南

▲因不當飼養造成動物傷病，導致棄養案件頻傳。（圖／動保團體提供）

記者楊惠琪／台北報導

「天竺鼠也是鼠，可以照倉鼠的方法養」、「兔子要餵紅蘿蔔，不能喝水」、「鼠小小隻很可愛，很適合陪伴小朋友！」…這些都是國內常見的寵物不當飼養方法，導致棄養案件頻傳。愛兔、愛鼠與刺蝟協會今天（14日）公布民間版的「小動物友善飼養指南」，提供一般飼主與業者參考，希望打破常見的飼養「十大迷思」。

台灣愛兔協會、台灣愛鼠協會與台灣刺蝟照護推廣協會今（14日）與立法委員蔡壁如、洪孟楷共同召開記者會，提出寵物飼養的十大迷思、公布「小動物友善飼養指南」，並呼籲政府應正視非犬貓動物的不當飼養及棄養問題，加以管理。

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上述動保團體指出，兔子、鼠類與刺蝟為台灣目前常見的非犬貓哺乳類寵物，因取得容易，加上民眾缺乏正確飼養觀念，延伸許多不當飼養的慘案，也因為主管機關農委會未針對其繁殖買賣做出任何管理，導致目前在書店、文具店都可以購買到這些小動物，產業亂象叢生，動物福利低落。





▲據臺灣刺蝟照護推廣協會推估，平均每100位飼主就有2人棄養。（圖／動保團體提供）

據臺灣刺蝟照護推廣協會統計，每個月都會收到至少3起有關刺蝟相關業者不當飼養的通報，光是2019到2020年之間，就有超過500隻刺蝟被棄養，推估平均每100位飼主就有2人會棄養刺蝟。

台灣愛鼠協會也統計，過去5年來，接獲民眾通報的鼠類不當飼養案件數量高達1401件、救援的動物為4562隻，且數字逐年在上升。台灣愛兔協會表示，平均每年救援260隻以上的兔子，明年適逢兔年，恐因衝動飼養又棄養的案件會暴增。

動保團體指出，目前非犬貓寵物的繁殖買賣及寵物登記皆未受到管理，讓這些小動物成為台灣動物保護的黑洞，呼籲農委會盡速制訂出非犬貓寵物的飼養與繁殖買賣規範。動保團體也在網路上提供「小動物友善飼養指南」供飼養民眾與業者參考。





▲因不當飼養，導致天竺鼠缺乏維他命C造成營養不良 。（圖／動保團體提供）

農委會畜牧處寵物管理科長宋念潔回應，農委會已著手推動動保法修法，未來會制定專章，新增寵物產業的管理，包括繁殖、買賣、寄養、美容、保母、生命事業等，也會針對多元寵物分類分級管理，未來只要是核准飼養的寵物，都要訂定相關寵物飼養指南。