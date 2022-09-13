掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味





▲正值檸檬產季，高雄農改場分享選購、冷凍保存技巧。（圖／農委會高雄農改場提供）

記者楊惠琪／台北報導

檸檬富含維生素B群、C、E及鉀、鈣、磷、鎂等礦物質，香中帶酸口味，熱量又低，適合當健康飲品。每年7到9月正值檸檬盛產季節，農委會高雄區農業改良場分享檸檬挑選和保存良方，只要挑到好品質的檸檬，再冷凍保存，一年四季都可在家品嚐檸檬的酸甜好滋味。

高雄農改場場長戴順發表示，台灣檸檬主產於高屏地區，現在正是檸檬盛產季節，民眾在挑選檸檬鮮果時，留意3個小技巧，首先要看光澤，選擇表皮油亮、黃綠色果皮、具完整綠色蒂頭較佳；接著再將果實用手墊墊看，揀選果形飽滿、手感較沉且有彈性的果實，檸檬重代表多汁；最後再用鼻子聞一聞，挑揀香氣較重的檸檬，食用時會更增風味。

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高雄農改場說，檸檬買回家後，可放在室內通風、陰涼處，常溫保存可放5到7天；或用塑膠袋裝妥，並確認檸檬表皮乾燥，打結後置於冰箱冷藏保存可放1到2星期，但通常檸檬放置於冷藏庫約3星期後，表皮會逐漸轉黃，風味也會改變。





▲高雄農改場建議把檸檬榨成汁，製成冰磚存放。（圖／農委會高雄農改場提供）

高雄農改場說，檸檬透過冷凍保存，可以久放又能保持鮮度，建議民眾可將檸檬果實洗淨後，先置於冷凍庫2小時，在微結凍的狀態下切成圓形薄片或塊狀，放置於保鮮盒或保鮮袋中冷凍保存；或將檸檬榨成檸檬汁，再製成檸檬冰磚，這樣一年四季都可以品嚐盛夏檸檬的滋味。