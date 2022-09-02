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家院子挖坑封死老婆！狠尪「屍骨上建3層樓」鎮壓　15年後全認了

▲▼安徽男子將妻子殺害深埋院中15年。（圖／翻攝自頂端新聞）

▲兩人昔日結婚照。（圖／翻攝自頂端新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省公安廳8月30日通報了一起發生於15年前的殺妻埋屍案。7月21日，經過警方21天的審訊，犯罪嫌疑人張姓男子交代15年前因與34歲的楊姓妻子發生口角，將其殺害後埋到自家院子中。案件細節顯示，兇手對外謊稱老婆與人私奔，埋屍處還建起3層樓鎮壓。

據《頂端新聞》報導，楊女是安徽省霍邱縣朱港鄉人，在合肥武警醫院化驗科工作，1995年和張男相識並戀愛。不久，二人回張男老家安徽省界首市代橋鎮結婚成家，婚後生育有一子。

弟弟楊鋼（化名）回憶，張男家裡是做生意的，在鎮上家庭條件不錯。姊姊結婚不久，他便到界首跟隨姊姊、姊夫幫忙做生意。這期間，楊鋼對姊夫張男的評價是「還行吧」，他覺得，姊夫比較聽父母的話，當姊姊與公婆有矛盾時會向著父母，因此姊姊和姊夫經常因此吵架，甚至相互動手。

做了五六年後，楊鋼離開了界首。2006年，楊鋼犯案，在上海某監獄服刑。在2007年5月初，楊女給娘家打電話，哭訴日子過得不好，夫妻不和睦，三天兩頭被公婆找事，對她又打又罵。

楊女父母認為女兒家庭產生的矛盾，作為娘家人不便過多參合，只是勸說女兒幾句了事。沒想到，這成了楊女最後一次與家人的聯繫。由於長時間聯繫不上楊女，同年7月，楊女的父母便到界首尋女兒。

公婆告訴前來尋女的楊女的父母「你女兒跟人家跑了」。張男稱，老婆去上海看望弟弟了。得知姊姊可能來上海看他，當時的楊鋼在獄中多次詢問，最後找到了監獄領導，領導最後說，「沒來看你就是沒來看你。」楊鋼當時就覺得姊夫撒了謊，姊姊或已遭遇不測。

據8月30日警方通報，2007年7月12日，六安市霍邱縣一村民楊照華（楊女父親）到阜陽界首市公安局報案，稱1995年嫁到界首市代橋鎮的女兒2007年5月5日失蹤，請求公安機關協助查找，後多次向公安機關信訪控告，懷疑系女婿殺人，但提供不出有價值線索。2009年8月10日界首市公安局以楊女涉嫌被拐賣立案。經調查，發現楊女的丈夫張男有作案嫌疑，並採取刑事強制措施，因未獲得有力證據，後將刑事強制措施解除。

家中兄弟姊妹5人，楊鋼和楊女感情最深。出於對姊姊的了解，楊鋼認為姊姊就算離家出走，也不會與家人斷聯。2011年，楊鋼出獄，之後便為姊姊的事情奔走，苦於沒有證據，姊姊失蹤一案無法刑事立案，只能算「失蹤人口」。

一晃十多年過去，楊鋼說他和家人從來沒有放棄過，一直到各地信訪，他把這個過程叫「告狀」。楊鋼說自己不懂法律的事情就請律師，自己寫材料寫文章，去過市裡省裡，材料不知道遞交了多少份，每年最少跑兩趟界首，耗費了不知道多少人力物力財力，「十分辛酸」。

▲▼安徽男子將妻子殺害深埋院中15年。（圖／翻攝自頂端新聞）

▲埋屍處。（圖／翻攝自頂端新聞）

今年1月份，事情迎來了轉機。1月4日，安徽省省長王清憲赴霍邱縣開展信訪接待工作。看到這個消息，楊鋼準備材料遞交給了在場的工作人員。楊鋼說，材料遞上去不久，有關部門成立了一個專案組，張男後來被控制。

在當地媒體的一篇報導中，敘述了該案的破案過程，阜陽市公安局成立專班對該案重啟偵辦，並通過大量走訪，摸清了張男及其家人性格特點、社會關係、為人處世等情況。通過21天的鬥智鬥勇，2022年7月21日，張男如實交代了因口角衝突殺害妻子楊女並埋屍自家院內的犯罪事實，案件成功破獲。

楊鋼事後得知，屍體被掩埋在張家老房屋後院裡。2016年，老房屋的後院蓋起樓房，楊女的屍體位於新建房屋的一間屋子下。這座新建的3層樓房，現在租給別人開超市用。

除此以外，楊鋼還透露了另外一個細節。在這座新樓的院子裡，張家人用大鐵桶栽植了許多帶刺的仙人掌，在當天挖掘屍體的時候，警方在鐵桶下方挖出了紅布條，周圍還有燃燒的香灰殘餘。

在楊女「失蹤」後，楊鋼了解到，姊夫張男分別於2009年和2010年兩次向法院提起訴訟，要求與楊女離婚，均被法院拒絕。這麼多年裡，楊鋼一次也沒見到過張男，張男的父母只說他在外面做生意，不知道聯繫方式。

因為案件還在偵辦中，具體的案件細節有待警方偵查。

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