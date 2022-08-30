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社會 社會焦點 保障人權

不爽鄰居持刀下樓敲門理論噪音問題　男持刀殺死她！

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲男持刀殺害下樓理論的鄰居，二審判刑。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市龜山區去年10月間發生一起命案，某大樓內樓上樓下兩戶人家經常因為噪音問題爭執。案發當天，樓上女鄰居持刀下樓理論，結果樓下的洪姓男子也持水果刀反擊，刺死樓上鄰居。一審將洪男判刑12年8月，案經上訴，高等法院30日二審宣判，仍將洪男判刑12年8月。

本案發生於去年10月中，下午1時46分左右，住在樓上的陳姓女子因噪音問題，持刀到樓下與洪男理論，沒想到卻遭對方拿水果刀刺傷。警消獲報後，立即派遣消防人員4人前往現場，抵達現場時，陳女倒臥電梯口處，左臂有傷口，已經失去生命跡象，而經緊急搶救之後，因左側胸廓，造成左肺上、下肺葉刺創、左肺塌陷、血胸，最後宣告不治。

警方帶回行兇的洪姓男子偵訊。洪男表示，當天喝了酒，聽到門鈴響起後，打開門就看到陳女持菜刀站在門口，他先丟一張木椅出去後關門，隨即返回屋內拿出將近30公分長的水果刀，出門與陳女理論，最後才失去控制殺害對方，自己應該是基於義憤而還手，而且他犯案後立刻打電話報警自首。檢方認定他具有殺人犯意，提起公訴。

一審法院審理後，認定「被害人身型相較於一般人及被告均甚為瘦小，以尖銳鋒利之銳器，如於近距離持該刀刺向被害人左背部刺殺，所形成穿透力之高，足以刺穿被害人體內重要臟器而大量出血，導致被害人死亡之結果，此乃一般常識。」因此認定洪男具有不確定殺人故意；再加上洪男行兇後又將被害人推倒，並跨坐在被害人腹部予以壓制，造成被害人受創更深，確實有致死故意。因此一審法院認定洪男成立殺人罪，判刑12年8月。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認為原審認事用法並無違誤，30日駁回上訴，仍將洪男判刑12年8月。可上訴。

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