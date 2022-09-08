遭疑為兒虛設黑官！林明溱駁斥「鋪路說」：純協助不支薪

▲南投縣長林明溱。（圖／翻攝自林明溱臉書）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

民進黨南投縣長候選人蔡培慧競總日前質疑，南投縣長林明溱聘任兒子林儒彬擔任縣府「特助」，此舉是把縣府當成家族企業，今（8）日上午競選團隊發言人陳紀衡更前往監察院遞狀檢舉。對此，林明溱回應，縣府沒有特助這個編制，兒子只是「純協助不支薪」，無權干涉縣府工作。

蔡培慧競總日前指控，林明溱從3年前開始，聘任林儒彬為縣府特助，為其子的政治生涯鋪路，不僅在南投縣府大小活動上都可以看見林家父子同台的畫面，還一同拍攝宣傳廣告，明顯公器私用，且林儒彬多次以縣府特助身分參與縣府工作，例如林儒彬下鄉發放老人假牙補助，竟然還同時發放國民黨縣長候選人許淑華的文宣，公然違反行政中立原則，因此前往監察院遞狀檢舉。

▲立法委員蔡易餘及蔡培慧競選發言人陳紀衡，至監察院檢舉南投縣長林明溱虛設官職。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

林明溱稍早回應，縣府並沒有特助這個編制，林儒彬也無權干涉縣府工作，「只要能為民服務，沒有什麼不對的。」

林明溱指出，自己擔任立委時，兒子林儒彬勤跑地方，熟悉基層，立法院的大家都稱他是辦公室副主任；擔任縣長後，因為林儒彬長期和地方接觸，較能掌握民情，並能下情上達，只要民眾向他反映問題，他便會交給各單位協助解決，「縣政工作，林儒彬憑什麼干涉？也無權干涉。」

林明溱強調，林儒彬無任何的決定權，無支薪，只是純協助而已，「特助」只是方便民眾稱呼，對於民進黨的種種質疑，他認為「無此必要」。

林明溱認為，民進黨為了栽培蔡培慧，擔任不分區立委，為了選縣長又安排行政院中部辦公室執行長職務，為民服務沒什麼不對，就像縣府重大建設徵詢各方意見，民眾也都會有參與，好的意見都會採納，所有的決定權都是在縣長身上。