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兒童染Omicron爆發腦炎！三總找到「致病關鍵」　病毒突變位點作怪

▲銘傳國小第二劑BNT疫苗接種作業。（圖／記者林敬旻攝）

▲專家呼籲家長帶孩子施打疫苗預防重症。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

今年本土Omicron疫情在5月大爆發，不少嬰幼兒和兒童紛紛染疫，染疫後更有超過百名併發急性腦炎，讓不少爸媽相當擔心。對此，三軍總醫院團隊發現一株帶有全新突變位點（K97E）的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因。

這波本土疫情延燒2個多月，三軍總醫院在此波疫情中，收治許多確診重症病童，院方為了找出潛在的致病原因，匯集小兒科部、臨 床病理科與基因體中心等專家同仁，從確診病童的檢體中來釐清致病病毒的特徵。

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結果終於發現一株帶有全新突變位點（K97E）的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因，其後也確認該突變分支即為隨後新命名的「BA.2.3.7」，這是國際上第一次為兒童新冠染疫併發急性腦炎找到致病的變種病毒株。

三總團隊發現兒童染疫併發腦炎關鍵原因。（圖／三總提供）

▲ 三總團隊發現兒童染疫併發腦炎關鍵原因。（圖／三總提供）

三總王智弘院長表示，BA.2.3.7病毒變異株在棘蛋白上有一個不同於先前變種病毒的突變位點（K97E），依據相關研究顯示，這個突變位點可能讓病毒更容易干擾免疫系統，進而誘發免疫風暴而演變成急性腦炎或全身系統性的發炎疾病。

三總小兒科部主任、小兒神經學科專家陳錫洲醫師也表示，此次三總收療的重症病童中可見到多樣發炎指數的異常升高，這些異常指數代表病童全身性的免疫系統正被高度地激發與活化，雖然這類腦症或猛爆型腦炎的病童中樞神經系統中暫時無法找到病毒感染的證據，但此次發現病毒突變位點以及其對被感染者免疫系統影響的推論，均與目前臨床上的觀察情況相吻合。

三總此次研究成果，也在近日被國際感染症領域高影響力的著名期刊「International Journal of Infectious Diseases」刊登，未來擬與國衛院及國防醫學院預醫所進行此突變位點（K97E）更多致病相關機轉的試驗分析。

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