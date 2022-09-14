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社會 社會焦點 保障人權

要向周玉蔻賠罪...驚喜禮盒「沒臭酸」　他淡定坐仁愛路被警帶回

記者邱中岳／台北報導

寶島聯播網14日上午被人放置「臭酸禮盒」，1名男子在《不演了新聞台》粉絲專業下留言，「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜」，警方在北市仁愛路找到涉案的田姓男子；中正一分局分局長陳明志召開記者會說明，表示田男到案後辯稱「送禮盒要向周賠罪」，確認禮盒並沒臭酸，因放在垃圾桶上而被誤以為有臭酸味，保存期限還有一年之久。

警方調查，寶島聯播網公司1樓大廳，上午8時許有1名男子闖入並在垃圾桶上放置禮盒，1名田姓網友在臉書《不演了新聞台》粉絲專業下留言，「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜，等下應該會有新聞了，甚麼是他O的驚喜，節目做完就知道了。」

▲▼警方在仁愛路找到男子並帶回派出所，稱是曾經得罪周玉蔻，要送月餅禮盒賠罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在仁愛路找到男子並帶回派出所，稱是曾經得罪周玉蔻，要送月餅禮盒賠罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後在新北市找到涉嫌放置禮盒的43歲田姓男子，中正一分局長陳明志表示，田男辯稱因周玉蔻曾經說過「慈濟是中共同路人」，才會不斷針對周玉蔻；另外田男辯稱，中秋節有收到禮盒吃不完，才想送到寶島聯播網，要跟周玉蔻賠罪。

警方事後確認月餅禮盒並沒有過期，還有一年的保存期限，因為放在垃圾桶傳出陣陣酸臭味，才一度被認為是「臭酸禮盒」；當時警方調閱監視器比對，發現放置禮盒的男子身形與曾經在12日闖入周玉蔻位於大安區的放言傳媒有限公司咬人的田男相符，立刻前往田男新北市的住處找人未果，最後在中正區仁愛路上尋獲田男。

▲▼警方在寶島聯播網的1樓垃圾桶發現一個過期禮盒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲田姓男子送的禮盒確認沒有過期臭酸，因放在垃圾桶上才會被誤會是臭酸禮盒。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管禮盒沒有過期，也並非是外傳的爆裂物，但是田姓男子在網路所述留言，已經涉有恐嚇及損害名譽罪嫌，廣播公司及被害人均已對田民提出告訴

不滿周玉蔻在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，田男曾經在12日闖入周位於台北市大安區信義路四段設立的「放言傳媒」有限公司，51歲的傅姓員工上前阻止，還遭田男攻擊頭部，送往醫院包紮治療。

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