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比特犬公園失控爆咬　10歲男童「縫150​​針」毀容！慘像蜈蚣爬臉

▲▼印度10歲男孩到公園玩耍，慘被比特犬咬傷臉部，送醫縫了超過150針。（圖／翻攝自推特）

▲印度10歲男孩到公園玩耍，慘被比特犬咬傷臉部，送醫縫了超過150針。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

印度北方邦一名10歲男童日前在家附近的公園裡玩耍時，遭到他人飼養的比特犬攻擊，原本主人試圖控制愛犬，但最終比特犬失控掙脫牽繩，撲向受害男童，並咬傷他的臉部。男童送醫後左臉縫了至少150針，密麻縫線乍看之下宛如蜈蚣爬滿臉，畫面令人不捨。

根據「india.com」報導，加濟阿巴德（Ghaziabad）一處公園3日發生比特犬傷人意外，監視器畫面直到大約1周後才在網路上瘋傳，畫面可見狗主人試圖控制愛犬，但比特犬卻仍猛烈撲向10歲男童提亞吉（Pushp Tyagi）並咬傷臉部。男童送醫後臉上縫了150針，但日後仍有可能留疤毀容。

▲▼印度10歲男孩到公園玩耍，慘被比特犬咬傷臉部，送醫縫了超過150針。（圖／翻攝自推特）

▲事發當時的監視器畫面在網路上瘋傳。

提亞吉的父親表示，「我兒子在公園裡玩的時候，牽繩從帶狗散步的女孩手中滑落，然後那隻比特犬攻擊我兒子，毀了他的臉，他縫了150針。」他接著痛批，比特犬過往就有過攻擊人類的紀錄，「我們的孩子並不安全。」

▲▼印度10歲男孩到公園玩耍，慘被比特犬咬傷臉部，送醫縫了超過150針。（圖／翻攝自推特）

▲男孩臉部縫了超過150針，至今尚未完全康復。

報導稱，事後飼主僅被罰款5000印度盧比（約新台幣1937元），且飼主竟是在沒有任何許可證或登記的情況下飼養了這隻比特犬，引發當地社區居民憤怒撻伐，部分居民氣到要求狗主人在將寵物帶到公共場所之前，先用膠帶黏住寵物的嘴巴。不過當地也有動物福利組織表示，比特犬本身並不危險，是主人不負責任、缺乏訓練、虐待與忽視之下，才會造成犬隻出現暴力敏感的性格。

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