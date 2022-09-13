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Omicron又爆新變種！BA.2.75.2已擴8國　免疫逃脫能力「歷代最強」

▲▼印度民眾排隊進行新冠肺炎檢測。（圖／路透）

▲印度又發展出新的COVID-19亞變種病毒，免疫逃脫能力被專家認證「迄今最強」。圖為印度民眾排隊進行新冠肺炎檢測。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

首見於印度的Omicron亞變種「BA.2.75」於7月入侵台灣、日韓與歐美，如今，它又在印度發展出新的變異株「BA.2.75.2」，而且可能更具傳染性和免疫逃脫能力，現已傳播至英國、德國、西班牙、智利、新加坡等至少8國。北京大學免疫學家表示，「BA.2.75.2是我們目前檢驗到免疫逃脫能力最強的病毒株。」

根據《印度時報》報導，印度衛生部下設COVID-19病毒基因定序監測機構「INSACOG」警告，印度數月以來最主要流行的BA.2.75目前正在進一步突變，其中被命名為「BA.2.75.2」的變異株引起了長期追蹤新冠病毒突變的專家關注。

北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC）副研究員曹雲龍就在推特表示，「BA.2.75.2是我們目前檢驗到免疫逃脫能力最強的病毒株。範圍包含BA.5在內的所有Omicron亞變種。」

印度馬哈拉施特拉邦的基因定序協調員卡里亞卡德（Rajesh Karyakarte）博士也證實，BA.2.75的基因正在透過「增加更多免疫逃脫的突變」來爭取主導地位，但最近發展出的BA.2.75.2是否會取代原本毒株仍有待觀察。

報導指出，馬哈拉施特拉邦目前已有高達9成的確診樣本基因定序為BA.2.75與其分支譜系。INSACOG科學家表示，BA.2.75先前已取代了BA.4和BA.5，這引發了新的BA.2.75.2可能更具有傳染性的擔憂。印度國家新冠防疫特別工作組的普賈里（Sanjay Pujari）博士說，未來還會不斷出現新的亞變種，很難預測哪一支病毒株會引發下一波重大疫情，目前有關BA.2.75.2的推測仍需依賴更多研究數據佐證。

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