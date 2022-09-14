水泥工怕弄髒不敢用手接零錢　女店員暖回1句話感動1.3萬人

記者黃翊婷／綜合報導

一名水泥工日前在臉書社團PO文表示，因為上班時手都會弄得很髒，有一次去全聯買東西，結帳找錢時請女店員把錢放在桌上就可以了，避免弄髒手，沒想到對方秒回一句「沒有關係，我不會在意的」，讓他覺得很暖心。文章公開之後，吸引超過1.3萬名網友按讚，大家紛紛留言稱讚女店員真的很貼心；也有人覺得原PO不用這麼自卑，畢竟「每個行業都值得尊重」。

▲原PO是水泥工，因為怕弄髒店員的手，習慣請店員把找的錢放在桌上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」的文章中提到，自己是一名水泥工，上班時衣服和手都會沾到水泥，連帶在身上的錢也無可避免，所以去買東西時都會擔心手或錢太髒，造成店員不舒服，因此習慣請店員把找的錢放在桌上，他再自己拿取，而不是直接伸手接。

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原PO說，7日下班後他去全聯買東西，照常跟櫃檯的女店員說「找錢放桌上就行了」，沒想到對方秒回一句「沒有關係，我不會在意的」，讓他非常感動，「雖然（是）簡單一句話，但對我來說太溫馨了吧！」

文章公開之後吸引1.3萬名網友按讚，大家紛紛留言稱讚女店員很貼心，「這店員值得稱讚一下」、「謝謝這位內心是仙女的店員」；也有不少人鼓勵原PO放寬心，抱持正常心態去消費就好，「每一個認真工作的人都值得尊重，更何況職業不分貴賤，都有它存在的重要性」、「每個行業都值得尊重」、「我爸爸就是做這個的，他不偷不搶把我們養大，職業不分貴賤，我就覺得我爸爸很偉大」。

還有一名同樣擔任店員工作的網友分享，之前上班站櫃檯時遇到附近工地的大哥來消費，結帳時都站得離櫃檯很遠，也有請他把找的錢放在桌上，原因是大哥擔心自己工作時流很多汗很臭，所以不敢碰到他，「但是我還是雙手找零到大哥手上，因為我覺得不臭，一樣辛苦賺的錢，都值得尊重。」