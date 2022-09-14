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推特被爆遭中國特工潛入！　吹哨者曝恐竊取用戶數據

▲推特。（圖／達志影像／美聯社）

▲推特被爆遭中國特工潛入。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）13日在參議院聽證會上表示，FBI已通知推特，該公司旗下至少有一名中國特工臥底。推特部分員工擔心中國政府會趁機收集該平台的用戶數據和資料。

路透社報導，美國傳奇駭客、推特前資安主管扎特科（Peiter Zatko）今年1月離開推特，成為吹哨者的他說推特部分員工擔心，中國政府會竊取公司的用戶數據。

此前推特就因安全管控鬆弛而備受批評，最知名的事件發生在2020年，一名青少年駭客輕鬆就控制住了大量知名人物的用戶帳號，包括美國前總統歐巴馬。

扎特科在聽證會上引用路透社先前一篇報導，指出推特內部團隊有嚴重分歧，部分人想要與中國廣告主合作，讓公司收益最大化，但另一部分的團隊擔心，在中國境內做生意，會增加地緣緊張和風險。

「這是一個很大的內部矛盾」，扎特科表示，公司因為快速成長的海外廣告收益不願意遠離中國，「簡單來說，如果我們已經躺在床上了，一旦失去那些收入來源，對我們來說會是很大的問題。」

扎特科接著爆料，就在他被推特開除前的1個禮拜，他得知FBI已經知會公司，中國國安部的特工已經有人進到推特當員工。推特發言人駁斥扎特科在聽證會上的指控。

推特近期因與馬斯克收購公司談不攏而屢屢登上新聞，公司安全性低、假帳號多等醜聞纏身，現在又被指內部有中國特工潛伏，問題更加麻煩。

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