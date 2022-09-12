俄羅斯外長證實：普丁會出席「G20峰會」　我們從不放棄接觸

▲俄羅斯外交部證實，普丁參加G20峰會「沒有問題」。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）11日證實，普丁出席「G20峰會」沒有問題，因為就俄方的立場而言，從不放棄對外接觸的機會，那些想與俄羅斯對話的人，始終也都可以這麼做。
根據《俄新社》報導，西方領導人關於與普丁接觸的所有呼籲「都能得到理解和認同」。
印尼駐俄羅斯大使表示，印尼已經做好準備，確保俄羅斯總統在G20峰會上的安全。G20峰會將於11月15、16日在印尼峇里島舉行。
▲俄羅斯外交部證實，普丁參加G20峰會「沒有問題」。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）11日證實，普丁出席「G20峰會」沒有問題，因為就俄方的立場而言，從不放棄對外接觸的機會，那些想與俄羅斯對話的人，始終也都可以這麼做。
根據《俄新社》報導，西方領導人關於與普丁接觸的所有呼籲「都能得到理解和認同」。
印尼駐俄羅斯大使表示，印尼已經做好準備，確保俄羅斯總統在G20峰會上的安全。G20峰會將於11月15、16日在印尼峇里島舉行。
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