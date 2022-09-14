ET專訪／賴香伶列與藍綠對手2點不同　諷鄭運鵬是「文燦小弟」

▲民眾黨桃園市長候選人賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

◎採訪：陳家祥、蘇晏男、陶本和

◎攝影：屠惠剛、陳煥丞

文／蘇晏男

抄襲可說是目前2022九合一大選最熱門議題，從前新竹市長林智堅開始，這把火燒向各陣營，誠信問題成選民檢視候選人的標準。民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，她認為的誠信就是忠於自己，但不覺得得上綱到整個人格、人品問題，如果真的做的不對，就誠心跟社會說明、道歉。對於如何區別自己與藍綠對手，賴香伶舉出2個特點，她更諷民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是「文燦小弟」，沒有自己的選戰角色跟節奏。

林智堅始終堅稱自己的碩士論文未抄襲，但卻被台大跟中華大學「雙殺」，換來「堅下鵬上」局面，只是鄭運鵬作為「挺堅」大將，依舊無法回避選民對論文門的種種質疑。而國民黨桃園市長候選人張善政在林智堅論文門熱議期間，稱政治人物最重要的就是誠信，卻也被指控擔任宏碁副總時，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總額達5736萬，但產出的報告卻是各種抄襲。

賴香伶接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，她認為誠信就是忠於自己，如果誠信是這次選舉裡的檢驗標準，「我也不覺得是說上綱到整個人格、人品問題」。誠信就是誠實信用，相信每一個人都會在不同的時候，會被這樣的一個標準檢驗，如果說真的做的不對，你就是很誠心地跟社會說明、道歉，然後表達過去思慮不周。

談及與鄭運鵬、張善政的區別，賴香伶指出，以兩大政黨提名的程序跟過程，就已經顯露出以政治的算計為主。第一、她是用初選的方式，透過黨內投票、民調，由民眾黨直接推薦，確立她的參選資格；第二、不管是鄭運鵬或張善政，他們對於現在的桃園市民的疑問，都沒有給過答案。

賴香伶進一步說明，桃園市民問鄭運鵬為什麼要一直堅信林智堅的論文是真的，為什麼到現在還要挺林下去，其實市民一直問，鄭都沒有真正的答案，這會讓市民認為鄭運鵬為挺而挺，也不願意調整心態，擔心到時候鄭運鵬可能會剛愎自用。而張善政參選至今，政見也不明確，且作為研究案計畫主持人，對於人家的疑問，提出來的各種質疑內容，他的說明也不夠明確精準。

賴香伶表示，她現在是立法委員，能夠對於很多政策或者是法案，提出比較解決問題的版本，讓市民們能夠知道，「這件事我們能夠做什麼樣的努力」。

談到桃園市長鄭文燦頻帶林智堅與鄭運鵬跑選舉，賴香伶說，她到每個地方，就是看到鄭文燦帶著鄭運鵬，所以很多人在講這是不是行政不中立的問題；但她則認為，這反而是顯露鄭運鵬沒有自己的選戰角色跟節奏，好像還是以一個「文燦小弟」的接班人，一定要文燦大哥帶著他走，「這是我覺得在比較有趣的選舉現象」。