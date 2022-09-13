顧客要求跟車拍照「找賤女人」！外送員傻眼：我沒有抓猴服務

▲外送員的工作相當辛苦，顧客的要求也時常令人傻眼。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／柯振中報導

外送平台愈來愈方便，只要支付少許的費用，就能讓外送員幫忙送東西。不過，一名外送員日前接到奇怪的訂單，女顧客備註當中要求「看他是不是跟那賤女人在一起」，讓他傻眼直呼，「大姐！我服務範圍不負責抓猴。」

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，他日前接到了一張奇怪的訂單，女客戶提供了車輛的外觀、車牌號碼及定位等資訊，要求他到定位地點查看，「看一下他是不是跟那賤女人在一起」，同時還要拍照回傳。

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▲外送員接到奇怪的要求，無奈回報客服取消任務。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



男子看完顧客的要求，也感到十分無言，「大姐！我服務範圍不負責抓猴。」男子後續也回報客服，將訂單直接取消，也無奈只喊，若捲進人家的家務事，恐怕不是什麼好事。

傻眼的貼文曝光後，不少同業留言直呼，「原來還有這種單喔，沒見過」、「直接跟他說，你沒有提供徵信業務就好了」、「笑死，現在外送員都可以當徵信在用」、「客人真的很會省錢」、「這好賺啊，簡單拍一下應該還好？不知道有沒有法律問題」、「這不在服務範圍內，截圖給客服取消。」

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