送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

▲大樓門鈴懷掉了，客人又不接電話，外送員只好在門口苦等。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

現在外送平台愈來愈方便，在家就能有熱騰騰的餐點送上門，一名外送員表示，日前接到一筆新北市中和區的訂單，餐點送到時，因為客人的大樓門鈴壞掉，打電話對方也不接，等了20分鐘也沒有回應，他只好在樓下大喊客人的名字，怎料客人下樓後竟然嗆他「一輩子當乞丐」，讓原PO當下超錯愕。

該名外送員在臉書「爆料公社」發文，接到一筆貨到付款的訂單，餐點送達客人指定的地點後，他打電話對方不接，大樓門鈴壞掉，在樓下苦等20分鐘，都沒有收到回應，於是他扯開嗓門大喊「陳XX在嗎？」客人聽到後下樓取餐，第一句就問原PO「是不是你喊的？」

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原PO點頭表示，因為大樓門鈴壞掉，加上打電話都沒接，在樓下等了20分鐘，所以才會用喊的，並跟客人收取餐點的費用，豈料對方突然喊「你只能一輩子當乞丐」。

原PO驚呆，「沒想到這個球來得又猛又烈，嚇得我目瞪口呆、措手不及，怎麼麻辣鴨血臭豆腐還沒吃下去，嘴巴的味道就可以這麼濃烈」。最後原PO也決定提告，「約莫六個月後帶他參觀一下台北地方法院，希望能加強他的法治教育還有尊重精神」。

貼文曝光，網友表示，以後等10分鐘沒人取餐就可以離開了，「20分鐘你也太有耐性了吧！照規矩走就好了啊，連跟他對話都省了還有員工餐」、「下次不要喊了，照規矩走」、「我現在都不打電話，我只等10分鐘沒來我就吃掉」、「任何職業都是需要被尊重的，是該給他點社會教育」、「我只能說原PO是有責任感的外送員」。

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