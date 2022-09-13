美國西北木偶中心典藏展　雲林布袋戲館閃耀登場

▲由臺灣布袋戲傳習中心策劃的「世界在掌上:美國西北木偶中心典藏展」，今日於雲林布袋戲館正式開展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國際偶戲節今年邁入第20屆將於10月1日隆重登場，今（13）日先由臺灣布袋戲傳習中心策劃的「世界在掌上:美國西北木偶中心典藏展」搶先開展，與美國西雅圖西北木偶中心合作，展出自世界五大洲逾百件珍貴收藏，各自閃耀獨特亮點，引領民眾體驗世界戲偶之旅，探討人類共同擁有的文化遺產。

臺灣布袋戲傳習中心藝術總監許嘉芬指出，美國西北木偶中心是由Stephen Carter和Chris於1988年在西雅圖成立。目的是為了保存世界偶戲文化的非營利組織，以演出、展覽、教育推廣和研究圖書館為特色，並收藏數千件世界各地的珍貴戲偶、偶戲書籍等相關物件，至今已傳承三代。

許嘉芬表示，臺灣布袋戲傳習中心從策劃、實驗及實踐的過程中探尋偶戲的各種可能性，從中審視自身文化，激發想像空間。臺灣布袋戲的文化與技藝是門專業藝術，本次展覽出版的專書是文化保存與傳承的路徑之一，未來透過大師班課程，系統性教學傳授臺灣的傳統布袋戲技藝，更是本中心的首要任務。

西北木偶中心館長Dmitri Carter是卡特家族第二代，從小跟著偶戲長大，從1999年起就擔任西北木偶中心的總監，不論是研究、策展、教學等偶戲技巧都有豐富的經驗；策展人Francisco Carter則是卡特家族第三代，今年僅22歲的他，除了有從事藝術領域的工作經驗，更投入許多偶戲相關之文化歷史研究與出版計畫。他們皆表示，非常榮幸能夠無懼疫情、橫跨太平洋到臺灣的布袋戲原鄉-雲林，與臺灣布袋戲傳習中心共同策劃展覽。

本次展覽以「世界偶戲」為主軸，並從演出形式、美學意涵、劇本、文化意義、發展脈絡等層面切入，展現偶戲的豐富面向，透過臺灣偶戲和世界偶戲的對望，除開拓國際視野外，期許能藉由展示美國西雅圖西北木偶中心的創辦歷程，讓民眾得以了解世界各地的相關機構如何推廣、實踐偶戲教育和研究。讓本展覽成為觀眾認識世界布袋戲的櫥窗，並進而反思臺灣偶戲的發展。

縣長張麗善表示，近年為建立世界第一座以布袋戲為主的場館-臺灣布袋戲傳習中心，在布袋戲文化上的發展非常努力，要為這布袋戲傳習中心做好先前準備，也預計明年布袋戲中心整個硬體設施完成後，逐步在軟體方面、文化及傳承上建構，向下紮根，今天特別邀請美國西北木偶來臺策展，帶來一場扣人心弦的文化交流。

▲由臺灣布袋戲傳習中心策劃的「世界在掌上:美國西北木偶中心典藏展」，今日於雲林布袋戲館正式開展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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