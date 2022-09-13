純友誼碎裂！她和男閨蜜同床慘遭性侵　他辯「有曖昧」下場曝

▲台中女子和男閨蜜同床共寢，以為純友誼卻慘遭性侵。（示意圖，非當事人／取自圖庫unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中24歲女子小琳和阿宏是高中同學，兩人因感情好而同居公寓，平常不只會幫對方洗衣服，小琳還會為阿宏做早餐，並參加阿宏的大學同學聚會，共吃同一碗冰，小琳原以為2人只是認識多年的好友，因阿宏表示身體不舒服，到阿宏房間同床陪睡時卻慘遭性侵，且全案審理時，阿宏還將過去的情誼當作2人曖昧的證據，不過法官並不採信，認為阿宏犯行屬實，案經上訴到2審，依阿宏犯強制性交罪，處有3年6月徒刑。

判決書指出，小琳和男閨蜜阿宏認識多年，因感情相當好，共租一間公寓當室友。阿宏於去年8月24日晚上11點，藉口自己身體不適，要小琳來自己房間陪睡，小琳便到他房間同床共寢，睡到半夜，阿宏開始親吻小琳，小琳一開始不知所措，還未抗拒，直到阿宏脫掉她褲子，小琳忍無可忍以手推拒，阿宏仍性侵她得逞。

小琳事後打電話向姐姐哭訴遭侵犯，當天就由姐姐協助搬家，並到醫院驗傷。小琳考慮和阿宏多年交情本想算了，後來發現阿宏還是很開心的和朋友出去玩，好像什麼事都沒發生過一樣，決定提告。

全案審理時，阿宏辯稱和小琳住一起「像是一對情侶，我只是還沒有主動開口去打破朋友關係」，那晚他撒嬌問小琳能不能陪睡，小琳也到他房間睡，他牽手、親她也都沒反抗，讓他覺得「就差了這一步」，做到後面時才覺得小琳在推他，他就停下來，到早上他都不覺得有什麼異常，直到發現小琳要搬走，才想說她是不是不願意或後悔發生關係。

阿宏表示，他們會幫對方洗衣服，小琳還會為他做早餐，並參加他的大學同學聚會，2人共吃同一碗冰，關係緊密，常被外人誤認為男女朋友，小琳也只是笑笑沒否認，讓他認為他們有曖昧，只要再主動一點就可以成為情侶。

小琳則認為，她與阿宏是高中同學，是認識很久的好朋友，她從未與阿宏交往或示好，也曾明確向阿宏表示對他並無好感，阿宏也從未追求或表示過喜歡她，先前也曾與他同床共寢過，但並未發生性行為，2人同住一處、同睡一床、幫他做早餐等都只因是很要好的朋友。

法官審理，認為2人在事發前交情很深，但僅為友誼關係，阿宏從未對小琳告白或表明追求之意，小琳也未向阿宏表達任何愛慕之情，且異性友人間互動親密，與是否同意性交，是2件事，何況小琳當下已表示抗拒，阿宏卻仍未停手，事後也傳訊道歉，認為阿宏犯行屬實，一審依犯強制性交罪，處有期3年6月徒刑，二審改判3年，全案還可上訴。