父子烤肉變互毆…警衝現場噴辣椒水壓制　兒狂喊：不要噴爸爸

▲父子酒後互毆，民眾看見報警。（圖／翻攝爆廢公社）



記者許展溢／高雄報導

中秋夜不少人回到家和親朋好友團聚烤肉，但在高雄小港區宏偉街上有一家人本來還開心的吃喝，結果一喝酒，父子直接吵起來還扭打成一團，眼看不可收拾，民眾看見報警，員警到場這家人還是超激動，最後警方拿出辣椒水才壓制，兒子則在一旁喊「不要噴、不要噴」，還說對不起爸爸。

有民眾在臉書社團「爆廢公社」分享了一段影片，指出原本還一家子和樂融融烤肉，殊不知酒後演變吵架又打架，警察大人3分鐘內火速到場，疑過激行為跡象用辣椒水伺候。網友留言「你不懂，烤肉一定要加辣才好吃啊」、「再醉的人碰到辣椒水也瞬間清醒了」，有網友不滿說，「真的浪費國家資源，警察是用來維持治安的，不是用來處理酒空的，最糟糕的是你們這些人，都你們自己人，還要去叫警察來…」。

▲▼警方見父親情緒激動噴辣椒水，一旁兒子一直喊不要噴。（圖／讀者提供）



警方表示，當時獲報高松所轄有人打架，經調派快打警組立即到場處理，是父子過中秋佳節時，因家務細故致衍生口角互毆，迅速到場，看到約55歲父親情緒激動經制止無法控制，為保護其安全，故即時使用辣椒水。

而這時兒子情緒也激動不停說「不要噴、不要噴」、「不要噴爸爸」和「對不起」等字眼，一旁家人則怒吼「不要噴就閉嘴」，最後將這名父親上銬帶回派出所實施保護管束，除請其女兒陪同外，並填寫保護管束通知書告知相關權益。警方指出，本案父子雙方不提刑事告訴，已依家暴相關規定通報處理。