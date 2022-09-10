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台中警棒球場值勤「認真打傳說」全都錄！　警局怒開鍘：申誡2次

▲▼台中第五分局員警遭民眾拍下，9日於洲際棒球場駐點值勤時玩手遊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲台中第五分局員警遭民眾拍下，9日於洲際棒球場駐點值勤時玩手遊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

記者許權毅／台中報導

中華職棒中信兄弟主場台中洲際棒球場9日舉行鬼滅之刃主題日，與富邦悍將進行例行賽，吸引不少球迷到場觀賽。不過卻有球迷拍到台中市警局第五分局員警在這裡值勤時，竟然大剌剌坐在位置上認真打手遊，網友認為員警在上班時間玩手機相當不妥，直呼「球員場上強攻，警察在峽谷強攻」對此，第五分局表示，調查後將依規定處申誡2次以上。

台中洲際棒球場比賽時段人潮多，甚至曾發生不理性球迷現場鬧事，與工作人員起衝突，由警方到場處理才無擴大衝突，第五分局也派駐員警到球場值勤，卻傳出9日有一名員警在值勤時專注玩手遊《傳說對決》，過程全都被後方球迷給拍下，並發表到臉書爆料公社上。

▲▼台中第五分局員警遭民眾拍下，9日於洲際棒球場駐點值勤時玩手遊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲▼該名員警正在玩手遊傳說對決，被後方民眾拍下PO網。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲▼台中第五分局員警遭民眾拍下，9日於洲際棒球場駐點值勤時玩手遊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

球迷認為員警此舉不妥，直呼「球員在場上強攻，警察在峽谷強攻，洲際駐點是不是太閒了？」不過有網友認為「警察忙裡偷閒一下，無妨吧！」該球迷再度更新文章表示，「警察是去上班值勤，不是休假去看球，我放假去爽爽看球，你們酸民們上班是可以打遊戲？」

▲▼台中,棒球場,洲際棒球場,中信兄弟,中華職棒。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中洲際棒球場時常吸引眾多球迷到場觀賽。（圖／ETtoday資料照）

對此，第五分局回應，經查四平所同仁9日執行洲際球場守望勤務，未依規定落實勤務，利用勤務中把玩手遊，經查證屬實，將依規定予以申誡2次以上處分，另將本案例於勤教及相關勤務機會宣導，要求同仁執勤務必提高警覺，切勿把玩手機落實勤務執行。

此外，日前就曾傳出第五分局、第六分局員警在深夜值勤時打嗑睡、滑手機，其中第六分局2名員警還遭記申誡2次。當時消息一出，也有許多網友在《ETtoday新聞雲》粉專下留言，替員警抱屈，認為「深夜值勤已相當辛苦，要有同理心」，也有人持反對意見，認為「上班時間就該認真」等熱烈討論。

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