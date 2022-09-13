蔓延40天燒掉兩個華府！　俄勒岡州雪松溪野火「極度擴張」　

▲ 俄勒岡州雪松溪大火。（圖／翻攝自推特NWCCInfo）



實習記者任庭儀／編譯

美國國家野火協調小組（National Wildfire Coordinating Group, NWCG）12日指出，俄勒岡州（Oregon）一場大火在週末「極端」增長，火勢蔓延面積幾乎是美國首都華盛頓（Washington）的兩倍，截至周一仍沒有停息。

根據法新社報導，酷暑期間持續上升的氣溫，使美國西部各州成為枯竭灌木叢的溫床。這些灌木叢不斷為野火提供燃料，使燃燒的溫度更高，持續的時間也更長。數場大火肆虐各州，包括俄勒岡州、加州（California）、愛達荷州（Idaho）。野火迫使居民撤離，並威脅城鎮與數千房屋，已經破壞超過1,200平方英里（3,100平方公里）的土地。

據NWCG指出，俄勒岡州尤金市（City of Eugene）東部的雪松溪（The Cedar Creek）大火，從8月1日開始，迄今已燒毀8萬6734英畝（3萬5100公頃），約等於兩個華府，逾1,200名消防員聚集在陡峭山區，但火勢大部分位於林地，難以接近。

除此之外，火災帶來的煙霧也使空氣品質惡化，這些煙霧會刺激眼睛及肺部，並使一些疾病惡化。許多居民被告知盡可能待在室內，關好門窗，避免劇烈的戶外活動。