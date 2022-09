貝佐斯火箭試飛「起火墜沙漠」！　一分鐘完整影片曝

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

實習記者任庭儀/編譯

亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)以太空旅行為目的開發的火箭「新謝帕德號」(New Shepard)12日升空試驗,然而發射不久便發生故障,這也是新謝帕德號23次試飛中第一次失敗,所幸火箭上沒有載人,並無人員傷亡。

根據路透社報導,私人航空公司藍色起源(Blue Origin)的新謝帕德火箭12日進行NS-23飛行試驗。但升空一分多鐘後,在距地面約5英里(8.05公里)處意外起火後墜毀德州沙漠。

▲新謝帕德號試飛前照片。(圖/翻攝自Blue Origin推特)

這次NS-23任務是新謝帕德號2022年的第四次任務,也是一年多來首次沒有承載人員的試飛。事故發生時,太空艙的中止飛行系統幾乎立即啟動,將船艙從故障的火箭脫離,然後完好無損的跳傘落地。藍色起源在事故後於推特發文,「在今天的飛行中,太空艙逃生系統成功地將太空艙與助推器分離,助推器與地面發生撞擊。目前沒有人員傷亡報告,所有人員都已找到。」

During today’s flight, the capsule escape system successfully separated the capsule from the booster. The booster impacted the ground. There are no reported injuries; all personnel have been accounted for.