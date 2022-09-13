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拜登可搭專車「野獸」！上百元首擠巴士參加女王國葬　這群人例外

▲▼已故英國女王的4名子女查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子12日為她進行「王子守夜」儀式，守在靈柩旁哀悼10分鐘。（圖／路透）

▲ 女王靈柩12日從荷里路德宮移靈聖吉爾斯大教堂，4名子女站在四周守夜。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，國葬於19日舉行。英方規定各國領袖須在特定地點集合後乘巴士前往西敏寺，不得搭乘私人公務車，令網友不禁開始想像美國總統拜登搭巴士的模樣，不過英媒披露，出於安全考量，包括拜登在內等最重量級的人物不在此限，獲准搭乘私人車輛前往，代表拜登將可搭乘他的專車「野獸」出席。

女王國葬將是1965年前首相邱吉爾葬禮以來，英國領土上規模最大的外國政要聚會，上百名國王、王后及國家領袖聚首恐怕塞爆西敏寺周圍街道。綜合外媒報導，英國外交部（FCDO）已於10日晚間發出信函通知，在嚴格的安全措施及道路管制下，各國元首不得使用私人公務車，而是必須在倫敦西部一處特定地點集合，搭乘受保護的巴士前往西敏寺。

但英國《泰晤士報》報導，包括拜登在內等最重量級的人物將不受這項規定限制，代表他將可乘坐美國總統官方座車「野獸」（The Beast）前往。野獸是一輛價值150萬美元的凱迪拉克轎車，配有夜視鏡、催淚瓦斯發射器和厚達8英寸（約20公分）的裝甲。

出於安全考量，法國總統馬克宏、以色列總統赫爾佐格及日本天皇德仁等人也可能被允許乘坐自己的交通工具，但「次要的」世界領導人仍須搭乘巴士。

英國安全專家布羅德赫斯特（Bob Broadhurst）說明，以公共汽車系統運送外國政要不符合多數世界領導人期待，但在奧運及皇家婚禮上曾使用，這些巴士會在一個地點檢查是否有炸彈或其他危險，再開到安全地點接貴賓上車，目的地也會經過檢查，以求減少車上所需的安全人員。

但考慮到歷任美國總統遭到刺殺或刺殺未遂的歷史，曾負責王室成員維安的戴維斯（Dai Davies）直言，就安全而言，美國總統可說是世界上最重要的人物，「根本不能讓他在我們的國土上出任何事情。這是個微妙的問題，其他領導人可能必須理解，這是有分等級的，盧森堡總統就不像美國總統那麼重要。」

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