千億防疫預算「清冠一號僅花9億多」　李德維：限縮使用就是「肖仔」

▲國民黨團13日召開「獨厚高端、放生清冠 蔡政府罔顧人命 輕蔑中醫」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎變異株BA.4跟BA.5來勢洶洶，台灣疫情仍處於嚴峻時期，但衛福部8日公告限縮清冠一號公費對象範圍，遭到國人與中醫藥界反彈。國民黨立法院黨團今（13日）召開記者會表示，呼籲蔡政府必須要以人民健康為考量，尤其在清冠一號費用低、效果好的情形下，竟然限縮使用，難道在民進黨政府的眼裡，只有高端才是台灣之光，清冠一號是孤兒？民進黨政府難道不用跟國人說清楚限縮的因何在嗎？

總召曾銘宗指出，12日媒體報導指出，衛福部所屬國家中醫藥研究所，在8日上午舉辦「清冠一號、清冠二號臨床療效」記者會，研究結果顯示，接受清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症；而在重症患者中，接受清冠二號治療組僅有7人死亡（5.69％），顯著降低74％死亡率。這等於是經由衛福部認證清冠一號、清冠二號是有效，但到了下午，居然公布限縮公費清冠一號使用對象和範圍，蔡政府、衛福部這豈不是莫名其妙？

曾銘宗說，國民黨團質疑蔡政府為何獨厚高端？袒護高端？什麼事情都可做，緊急授權（EUA）也可以亂發，內線交易也不查辦，但是卻打壓國內中醫藥產業所開發出來的清冠一號、清冠二號？國民黨團嚴肅、嚴厲地譴責蔡政府，不但雙重標準，還打壓國內中醫藥產業，非常可惡。

曾銘宗也質疑，蔡政府為何在防疫經費非常充裕，且BA.4跟BA.5持續擴散之際，要限縮公費清冠一號使用，理由為何？決策背景過程為何？必須向國人說清楚。

曾銘宗表示，國民黨團要求蔡政府、行政院、衛福部聽到中醫界的聲音，也聽聽民眾的聲音，不要再限縮公費清冠一號使用對象和範圍，要求全面放寬公費清冠一號使用對象和範圍，尤其是清冠一號在費用低、效果佳的情況下，衛福部還要限縮使用，根本就是亂來一通、莫名其妙，哪有這樣的政府，更有此可見蔡政府的防疫政策根本就是亂搞，國民黨團給予最嚴厲的譴責與抗議。

書記長李德維則指出，目前公費清冠一號僅花費9億多元防疫預算，服務了62萬國人，但防疫預算高達上千億元，為何這一點費用都不願意支出？

李德維表示，衛福部必須對國人說清楚，限縮中醫界公費清冠一號的政策是如何形成？是誰做出的決策？整體考量在哪裡？衛福部不能看到民眾反彈，中醫界大聲疾呼後，才船過水無痕，好像什麼事都沒發生過。

對於前衛福部長陳時中面對阻擋疫苗疑雲時表示「我是瘋子嗎？為什麼要擋疫苗？」，李德維說，衛福部限縮公費清冠一號使用，就是「肖仔」，如此有效、便宜、對國人健康有益的中藥，居然用政策來限縮，罔顧國人健康和中醫界反彈。

李德維呼籲，陳時中必須說清楚、講明白，過去擔任衛福部長對疫苗採購政策為何？現在的衛福部不要再當「肖仔」，對於任何政策都必須審慎評估。