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遭盜滷肉飯照！部落客見討論度破表　PO文「做1件事」眾人讚哭

▲▼ 。（圖／翻攝自小可愛阿貴）

▲部落客趁討論度正高，發了一篇文被讚爆。（圖／翻攝自Facebook／小可愛阿貴）

網搜小組／鄺郁庭報導

美食部落客「小可愛阿貴」因滷肉飯盜圖事件成為話題，《ETtoday新聞雲》記者13日上午私訊本人，但她相當低調，只說了句「不好意思。」之後則在粉絲專頁發文，「睡覺醒來，發現訊息爆掉了，原來阿貴上新聞了！」接著一篇發文則讓網友們讚爆，「突然有流量，馬上利用起來做善事，人美心善啊！」

民進黨台北市長參選人陳時中一篇「滷肉飯貼文」，被抓包疑似盜圖，儘管小編解釋道歉，聲稱是誤用，仍擋不住輿論。苦主部落客「小可愛阿貴」則留言回31字，笑虧「阿中啊！聽說我的照片被你盜用了，母湯唷...都已經去了！怎麼沒有團隊幫忙拍？」

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而「小可愛阿貴」這一現身，馬上身處輿論正中央，有人就對她開砲，「就算不小心混到妳的圖，私訊提醒下架就好，在那邊留言嘲諷故意鬧上新聞，試圖影響大選選情，有夠惡劣噁心！」但也有網友力挺，「二話不說，直接點讚追蹤」、「幫補血，加油！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有人馬上罵部落客惡劣。（圖／翻攝自PTT

「小可愛阿貴」上午近11點則在粉絲專頁發文，直呼一覺醒來，發現訊息整個爆掉，才知道自己上新聞，接著趁討論度正高，趕緊貼出一篇自己寫的「公館美食」推薦文。不過，這個動作不僅沒有引來網友反感或罵聲，甚至暖哭許多人，因為她希望大家去捧場的美食，是公館一間聾啞人士的雞蛋糕。

小可在文中寫下她購買時的觀察，「風好大，他的攤位依然在這，雖然無法說話，但依舊是客氣的他們」、「他很少抬頭，比較常低頭專注眼前的雞蛋糕，香氣從攤位撲鼻而來」，最後希望大家有路過公館的時候，能跟聾啞人士買個雞蛋糕，「支持一下認真的他們！」

貼文感動不少網友，「感謝這個新聞讓我們認識一個有愛心的美食部落客」、「支持小可～人美又用心」、「推在這波聲量中順勢推廣善舉的阿貴（應為小可）」、「趁流量高的時候推廣做善事，有夠讚」、「EQ高，利用流量做好事」、「嗯！原來不是美食蒐集家而已，這時還不忘善事，還是慈善家。」

還有人忍不住大推，「意外讓我發現一個食記寫得超有誠意的好粉專！立馬追蹤起來」、「一開始真的看熱鬧心態，想說都是天涯同路人，結果看看小可的文章，發覺真的是個很棒的小女孩啊～已圈粉，加油唷」、「推，因為這新聞認識了一個平民美食部落客」、「小可是超可愛的人。而且超單純的。請大家不要為了一些和美食無關的事打擾她了哦！」

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