痛心侯友宜政治操作　鄭南榕之女首曝：有3方案卻選擇最激烈的

▲鄭竹梅今天舉行「請侯友宜拿出面對鄭南榕的勇氣」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍12日參訪「自由時代週刊」創辦人鄭南榕基金會紀念館，遭新北市長侯友宜競辦發言人吳亮賢批評政治操作，侯13日再指若發生類似事件會依法執行。對此，鄭南榕之女、鄭南榕基金會董事鄭竹梅13日舉行記者會表示，2020年看了政治檔案後，才知道當年警政署有3個方案，包括最溫和的勸降、等鄭南榕自己出來，以及最激烈的鎮暴方案，「能不能請你（侯友宜）告訴我，當時為什麼採取這麼強烈的措施？」

鄭南榕於1989年4月7日為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，在雜誌社自囚71天後自焚身亡，當時鄭竹梅年僅9歲，她在2020年初向促轉會申請加入「監控類檔案相關當事人閱覽計畫」，同年7月底赴促轉會閱覽鄭南榕的監控檔案。

鄭竹梅今天下午在民進黨立委蘇巧慧、林佳龍競選辦公室發言人李晏榕等人陪同下，舉行「請侯友宜拿出面對鄭南榕的勇氣」記者會。鄭竹梅會中表示，昨天是鄭南榕的冥誕，林佳龍應邀參觀基金會，會後卻看到侯友宜競辦批評林佳龍的說法，「正是因為這樣的態度，才是建立在家屬的傷痛之上」。

鄭竹梅並首度曝光政治檔案的內容說，她在2020年去看了政治檔案，才首度獲悉當時警政署有3個方案，包括等鄭南榕自己出來，以及最激烈的鎮暴方式，去拘提他。她隔空詢問侯友宜，「能不能請你告訴我，當時為什麼採取這麼強烈的措施？這對我而言很重要，對社會大眾也重要，因為你是市長候選人，未來若參選總統會是帶領國家走向的人，作為政治人物應該誠實面對」，並邀請包括侯友宜等各陣營的政治人物來基金會，看看那個燒毀的總編輯室，思考未來要怎麼走下去。

鄭竹梅補充，也許有人會問，為什麼直到現在才提出提問？實際上，作為受難者家屬，光是走到台前開記者會，就做了很多年的準備，鄭南榕的案子很有代表性，代表政治人物如何面對過去自己的作為，如果侯友宜願意回答、到基金會參觀，對於鄭南榕75歲冥誕來說，將是最好的生日禮物，今天開記者會，也是給父親最好的交代。

媒體會中詢問，如何看待侯友宜批評林佳龍陣營進行政治操作一事？鄭竹梅說，這樣的回應才是政治操作，政治人物的作為本來就應該受到公眾檢視，正是這樣的回應，才造成家屬的傷痛；她也說，過去並沒有請侯友宜公開回應，是因為過去4年政治檔案漸漸開放，才有機會看到「新的事實」，所以才會有這樣的提問。

此外，蘇巧慧隔空向侯友宜提出兩點詢問：第一，當年，你到底為什麼要採用最激烈的方式？你明明就有其他方式，當年心中的想法是什麼？第二，30年後的現在，當時空環境改變，你從基層員警躍居高位，對所謂的人權、法治、言論自由，你對當年的作為有什麼看法？你有反省、想要改變嗎？

蘇巧慧直指，這兩個問題不是一句「政治操弄」、「奉命行事」就可以掩蓋過去的，今年8月20日侯在臉書貼出「每個人說話的權利我們都要全力捍衛」的貼文，當他寫這篇臉書、說這句話的時候，是奠基在鄭南榕等前輩的血淚之上，當他享受這樣的自由的時候，能不回答這兩個問題嗎？侯友宜一再說自己當年只是基層的「小警察」，可是今年3月又透過臉書稱自己1988年擔任刑事組長，這是有功就攬、有過就推嗎？到底哪個才是真正的侯友宜？

李晏榕強調，侯友宜稱自己執行法律，但請不要忘記，如同過去東德士兵享有「把槍口抬高一釐米」的權力，如果當年有3個不同的腳本，為什麼不是選擇最溫和的勸降版本，而是選擇最激烈、導致鄭南榕自焚的版本？像侯友宜這樣不願意面對真相、正視自己行為的態度，才讓台灣無法從威權的創傷走過來，更造成很多受難者家屬傷痛，在他們的傷口上灑鹽，呼籲侯友宜負起責任。