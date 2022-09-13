賴清德接見「資安女婕思」　籲學生關注18歲公民權修憲

▲賴清德接見資安女婕思。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德13日接見「2022 GiCS（Girls in CyberSecurity）第2屆尋找資安女婕思獲獎隊伍」時表示，「尋找資安女婕思」是台灣第一個針對高中及大學女同學所舉辦的活動，除了希望將資安教育向下紮根、達到區域南北平衡發展，讓女同學的智慧能妥善的發揮在資安領域當中，也盼同學們能共同關注18歲公民權修憲複決。

賴清德致詞時表示，他代表總統蔡英文恭喜得獎同學，要在2175位參賽者中脫穎而出，實屬不易。他也要祝福大家，經由這場賽事點燃對資安的興趣，引導大家未來在資安領域，或者是跨領域需要資安的時候，都能夠發光發熱。

賴清德認為，現在時代已經完全不一樣，工業4.0、人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析、區塊鏈或是AR、VR等新科技的興起，已經將世界推向一個全新的智慧時代。在這新的時代潮流中，大家更要齊心協力，將台灣打造為智慧國家，讓國家更有競爭力，讓社會更安和樂利，人民的生活更幸福。

賴清德提到，蔡英文在2020年就職演說中，揭櫫六大核心戰略產業，以落實智慧國家的目標，其中最關鍵也最基本的，就是「資安卓越」戰略產業。然而，要達到智慧國家的目標，就要推動各種產業智慧化，最關鍵的就是滿足資安條件，這也是蔡英文一再強調的「資安就是國安」。

「我們希望經由政府及民間的力量，透過教育，讓學生及社會上的每一個人都能具備智慧化思維，讓台灣能夠得到國際社會更多信賴，這也是國科會舉辦此活動的原因。」賴清德指出，「尋找資安女婕思」是台灣第一個針對高中及大學女同學所舉辦的活動，目的是希望將資安教育向下紮根，並做到區域的南北平衡。當然，更重要的是要讓女同學的智慧能夠妥善的發揮在資安領域當中。

對於年底與九合一大選同時舉行的「18歲公民權」修憲案公民複決，賴清德表示，為了台灣未來的發展，他希望同學們能共同關注18歲公民權修憲複決。

賴清德說，在台灣16歲就可以工作、18歲就要負刑事責任，為了讓年輕力量及意見能反映在國家政策內，台灣應要與國際同步，讓18歲公民權可以在台灣落實。另外，台灣人口老化速度非常快，目前65歲以上的人口占比已超過17%，如果照此趨勢到2025年，比例將超過20%，達到聯合國所規定的超高齡社會。

「因此，如果年輕人的意見沒有辦法藉由選舉表達，國家在擬訂政策時，恐怕會忽略年輕人的意見。」賴清德強調，讓18歲的年輕人有投票權，等於是對年輕人的肯定，也讓整個族群在透過投票表達意見時，納入不同年齡層的意見。他更呼籲，不管是在學校或社區，宣傳支持18歲公民權的理念，讓國家持續進步，讓政策擬定時能更注重年輕人的未來。