　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德接見「資安女婕思」　籲學生關注18歲公民權修憲

▲▼賴清德接見資安女婕思。（圖／總統府提供）

▲賴清德接見資安女婕思。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德13日接見「2022 GiCS（Girls in CyberSecurity）第2屆尋找資安女婕思獲獎隊伍」時表示，「尋找資安女婕思」是台灣第一個針對高中及大學女同學所舉辦的活動，除了希望將資安教育向下紮根、達到區域南北平衡發展，讓女同學的智慧能妥善的發揮在資安領域當中，也盼同學們能共同關注18歲公民權修憲複決。

賴清德致詞時表示，他代表總統蔡英文恭喜得獎同學，要在2175位參賽者中脫穎而出，實屬不易。他也要祝福大家，經由這場賽事點燃對資安的興趣，引導大家未來在資安領域，或者是跨領域需要資安的時候，都能夠發光發熱。

賴清德認為，現在時代已經完全不一樣，工業4.0、人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析、區塊鏈或是AR、VR等新科技的興起，已經將世界推向一個全新的智慧時代。在這新的時代潮流中，大家更要齊心協力，將台灣打造為智慧國家，讓國家更有競爭力，讓社會更安和樂利，人民的生活更幸福。

賴清德提到，蔡英文在2020年就職演說中，揭櫫六大核心戰略產業，以落實智慧國家的目標，其中最關鍵也最基本的，就是「資安卓越」戰略產業。然而，要達到智慧國家的目標，就要推動各種產業智慧化，最關鍵的就是滿足資安條件，這也是蔡英文一再強調的「資安就是國安」。

「我們希望經由政府及民間的力量，透過教育，讓學生及社會上的每一個人都能具備智慧化思維，讓台灣能夠得到國際社會更多信賴，這也是國科會舉辦此活動的原因。」賴清德指出，「尋找資安女婕思」是台灣第一個針對高中及大學女同學所舉辦的活動，目的是希望將資安教育向下紮根，並做到區域的南北平衡。當然，更重要的是要讓女同學的智慧能夠妥善的發揮在資安領域當中。

對於年底與九合一大選同時舉行的「18歲公民權」修憲案公民複決，賴清德表示，為了台灣未來的發展，他希望同學們能共同關注18歲公民權修憲複決。

賴清德說，在台灣16歲就可以工作、18歲就要負刑事責任，為了讓年輕力量及意見能反映在國家政策內，台灣應要與國際同步，讓18歲公民權可以在台灣落實。另外，台灣人口老化速度非常快，目前65歲以上的人口占比已超過17%，如果照此趨勢到2025年，比例將超過20%，達到聯合國所規定的超高齡社會。

「因此，如果年輕人的意見沒有辦法藉由選舉表達，國家在擬訂政策時，恐怕會忽略年輕人的意見。」賴清德強調，讓18歲的年輕人有投票權，等於是對年輕人的肯定，也讓整個族群在透過投票表達意見時，納入不同年齡層的意見。他更呼籲，不管是在學校或社區，宣傳支持18歲公民權的理念，讓國家持續進步，讓政策擬定時能更注重年輕人的未來。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車
建築工人撿皮夾有一大疊千元鈔！下秒奔警局　失主擁抱落淚
快訊／綠營台中參選人酒駕　宣布「退選退黨」
人倫慘劇！屁孫活生生把阿嬤勒到窒息亡　拍攝者不救還冷笑
法官登山失聯47hrs！　尋獲「衣物、黑色登山鞋」
颱風要走了！氣象局「17:30解除海警」　明剩2區有雨
快訊／台中綠營議員參選人酒駕　蔡其昌4字回應
18歲女墾丁玩水出意外！　慘裝人工肛門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不怕沒行政經驗！　蔣萬安：首都需要國際觀、創新的領導者

打造基隆「地方創生」新亮點　蔡適應：持續爭取預算及建設

陳時中否認擋疫苗　柯文哲：難道所有人都錯、只有一個人是對的？

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

快訊／議員參選人酒駕被逮　民進黨回應了：零容忍

「忍耐一年捐完疫苗才敢講真話！」　蔣萬安：陪慈濟對抗民進黨的邪惡

意外搭上陳時中吃滷肉飯盜圖　蔣萬安推薦最愛名店是這家

快訊／綠營台中議員參選人酒駕被逮　沉寂一夜宣布：退選退黨

沒地方幫二寶換尿布！　蔣萬安：推動男女公廁皆設尿布台

蔣萬安談願景遲疑4秒　顏若芳、趙怡翔：他不知選市長要做什麼

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

不怕沒行政經驗！　蔣萬安：首都需要國際觀、創新的領導者

打造基隆「地方創生」新亮點　蔡適應：持續爭取預算及建設

陳時中否認擋疫苗　柯文哲：難道所有人都錯、只有一個人是對的？

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

快訊／議員參選人酒駕被逮　民進黨回應了：零容忍

「忍耐一年捐完疫苗才敢講真話！」　蔣萬安：陪慈濟對抗民進黨的邪惡

意外搭上陳時中吃滷肉飯盜圖　蔣萬安推薦最愛名店是這家

快訊／綠營台中議員參選人酒駕被逮　沉寂一夜宣布：退選退黨

沒地方幫二寶換尿布！　蔣萬安：推動男女公廁皆設尿布台

蔣萬安談願景遲疑4秒　顏若芳、趙怡翔：他不知選市長要做什麼

不怕沒行政經驗！　蔣萬安：首都需要國際觀、創新的領導者

打造基隆「地方創生」新亮點　蔡適應：持續爭取預算及建設

陳時中否認擋疫苗　柯文哲：難道所有人都錯、只有一個人是對的？

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

曾偵辦過鄭捷！法官陳伯均登山失聯48hrs　時任檢察官受訪畫面曝

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

應召妹賣淫懷上男客的種！2個月「隨身帶嬰屍」　棄屍投幣置物櫃

配合U23世界盃棒球賽　中職10月兩場例行賽賽程異動

Omicron又爆新變種！BA.2.75.2已擴8國　免疫逃脫能力「歷代最強」

北京校園群聚爆不停！　中國傳媒大學600多人被隔離　

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

政治熱門新聞

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

慈濟曝「買BNT內幕」　打臉陳時中

陳時中再爆盜圖！　他嚴重懷疑「團隊有內鬼」

打臉周玉蔻　陳時中：我當然也會稱證嚴為上人

民進黨中市議員參選人林義偉酒駕　蔡其昌4字回應

即／綠營台中議員參選人酒駕　宣布：退選退黨

快訊／小編出包盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

怒轟民進黨向慈濟開戰　她：為了選舉和5百萬人對幹？

獨／雲林縣長張麗善女兒今日出閣

慈濟疫苗傷到陳時中　周玉蔻開轟證嚴法師：為什麼要尊稱她上人？

賴品妤、黃捷COS「間諜家家酒」　吸3.2萬網友按讚

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

陳時中吃滷肉飯她坐在隔壁　傻眼嘆：真的有去吃而且吃很多

陳時中因滷肉飯被罵翻　放眼政壇「亞洲盜圖王」是他

更多熱門

相關新聞

BNT疫苗掀藍綠白攻防　他揭黃珊珊再做1事：萬安警報要響了

BNT疫苗掀藍綠白攻防　他揭黃珊珊再做1事：萬安警報要響了

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，當時政商界多人力勸打消念頭，指採購疫苗是政府權限「最好別想」，此番話一出不只讓外界質疑政府「擋疫苗」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊更批評，「如果一個政府只是謀財就算了，但害到人命這是不可原諒」，使疫苗採購議題再度躍上北市選戰舞台。台灣師範大學政研所教授范世平12日提醒，若黃珊珊再持續打下去，與蔣萬安的差距將會縮小至5%以內，屆時「萬安警報就要響啦」。

蔣萬安獨家獻映韓劇超夯手勢

蔣萬安獨家獻映韓劇超夯手勢

黃珊珊虛擬競總　將創實名制平台

黃珊珊虛擬競總　將創實名制平台

麥寮港拚工商綜合港　南公用碼頭預計2027年開闢完成

麥寮港拚工商綜合港　南公用碼頭預計2027年開闢完成

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

關鍵字：

2022九合一大選賴清德18歲公民權修憲資安女婕思

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

超級路霸一停700天！今遭拖吊

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面