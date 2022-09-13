　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團指「幻象妥善率下探3成」　邱臣遠：國防部該思考去留問題

▲幻象2000-5。（圖／記者李毓康攝）

▲幻象2000-5。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

112年度整體國防預算達5863億元，較去年度增加13.9％。民眾黨立法院黨團13日召開「國防預算創新高 軍購提升戰力淪空談」記者會，呼籲政府強化國軍裝備，也須兼顧財政紀律，確保資源都用在刀口上。此外，民眾黨團也指幻象戰機妥善率下探3成，要求國防部思考空軍幻象戰機去留問題。

民眾黨團總召邱臣遠在記者會上表示，中國在全球軍力排行榜中排第三，台灣第二十六，台灣兵力不到解放軍人數的十分之一，提升不對稱戰力迫在眉睫，即使執行中的軍購案超過1.3兆元，現有武器仍有7成以上老舊，持續使用老舊裝備，不僅妥善率低，更無法有效投送精準火力。

邱臣遠指出，除了野戰砲兵還在使用二戰時期舊式拖曳155火砲，國軍裝備規格老舊，頭盔不抗凹陷、防彈背心抗彈板無法抵抗穿甲彈射擊，落後世界平均水準不只一個世代，軍備局仍採用40年前的驗收標準，罔顧官兵安全。尤其「單兵個人急救包」雖受美軍證實在戰場上可減少15％至20％死亡數，迄今卻不受國防部高層重視，部隊還在使用舊式急救包，而且數量還極其不足。

民眾黨團也說，據消息指出，空軍擔負北部空防重任的幻象戰機，妥善率下探3成，作業維持費是其他機種的三倍，甚至出現飛官沒有戰機可以正常飛提供訓練，只能飛模擬機的窘境。對此，邱臣遠要求國防部思考空軍幻象戰機去留問題，徹底解決妥善率、後勤維護造成的負擔。

對於國軍面對外患外，還得處理軍校招生缺額高達7成，邱臣遠提3個方向可努力：1、國防部須審視軍購案是否符合整體防衛構想，並以改善自製裝備為優先，減輕後勤負擔；2、檢討不對稱戰力建構方向，同步提升國軍武器世代，不可偏愛特一軍種；3、加速個人裝備的更新，跟上世界主流，並盡速發放單兵個人急救包。

黨團幹事長立委張其祿則指，國防預算年年增加，卻沒有發揮應有的效能，政府對中國灰色地帶戰略遲遲找不到合適的應對方法，例如近來無人機頻繁入侵金門領空，直接拍攝軍事基地；今年7月無人機掠過東引，2月也有中國民用飛機低空飛過馬祖，民眾才發現離島守軍連基本的無人機干擾設備都沒有，如何說服全民有大舉增加預算的合理性？

張其祿表示，台灣難以在傳統作戰上與中國抗衡，更須建立不對稱戰略，將有限資源發揮最大優勢，讓中國相信台灣有「正確的戰略」、「防衛的能力」、「堅定的意志」及「韌性的社會」，達到嚇阻功效、避免戰爭，同時也要拿出具體成效供全民檢視，證明暴增的國防預算沒有白費。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北飆破9千例！　全台各縣市確診分佈曝
快訊／中秋後確診暴增！　今+46795例本土
獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞
我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警緊拉住雙手
台鐵平溪線二度落石砸軌！　區間車又撞上
iPhone 14預購量不如前代　iPhone 13系列反熱
LIVE／蔣萬安影帝級演繹丟偶包　批陳時中變傀儡任人擺布
才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3生死永隔　甜蜜生活照成雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

義務役延長1年研議進度曝！　總統府：要符合「不對稱作戰」思維

民眾黨團指「幻象妥善率下探3成」　邱臣遠：國防部該思考去留問題

出席英女王國葬？　外交部：熱切盼望能用適當方式表哀悼

黃珊珊成立虛擬競總　拋智慧城市政見！將創「自願實名制」平台

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

BNT疫苗採購始末　台積電、鴻海、慈濟申請過程一次看

蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

假消息！網傳投票可錄影、票箱不透明會作票　中選會：勿亂傳

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

義務役延長1年研議進度曝！　總統府：要符合「不對稱作戰」思維

民眾黨團指「幻象妥善率下探3成」　邱臣遠：國防部該思考去留問題

出席英女王國葬？　外交部：熱切盼望能用適當方式表哀悼

黃珊珊成立虛擬競總　拋智慧城市政見！將創「自願實名制」平台

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

BNT疫苗採購始末　台積電、鴻海、慈濟申請過程一次看

蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

假消息！網傳投票可錄影、票箱不透明會作票　中選會：勿亂傳

梅花挾豪雨　新北桃園新竹山區「土石流大規模崩塌警戒」

回顧英國女王70週年白金禧　「色票套裝」永遠經典的穿搭品味

本土狂飆4.6萬例！昨發出8816人份口服藥「創6／27以來新高」

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

統神中秋開台…想老婆卻嘴硬進門就跳針　003暴氣回罵：你已經輸了

吉卜力神作《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字

南警強勢打擊犯罪　治安平穩市民很有感

快訊／今本土+46795！新北飆破9千例　各縣市確診分佈曝

快訊／中秋效應來了！今增46795例本土「時隔83天以來新高」

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

政治熱門新聞

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

慈濟曝「買BNT內幕」　打臉陳時中

陳時中再爆盜圖！　他嚴重懷疑「團隊有內鬼」

打臉周玉蔻　陳時中：我當然也會稱證嚴為上人

快訊／小編出包盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

怒轟民進黨向慈濟開戰　她：為了選舉和5百萬人對幹？

獨／雲林縣長張麗善女兒今日出閣

慈濟疫苗傷到陳時中　周玉蔻開轟證嚴法師：為什麼要尊稱她上人？

賴品妤、黃捷COS「間諜家家酒」　吸3.2萬網友按讚

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

陳時中因滷肉飯被罵翻　放眼政壇「亞洲盜圖王」是他

陳時中吃滷肉飯她坐在隔壁　傻眼嘆：真的有去吃而且吃很多

「9千萬」級台北城博會人潮僅10萬　她嘆：柯市長這是何苦？

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到

更多熱門

相關新聞

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

九合一大選將至，不僅縣市首長選情白熱化，議員選戰也劍拔弩張，而民眾黨11日也開鍘6位分別代表無黨籍、金色力量投入選戰的議員參選人，包含原是桃園市長參選人賴香伶團隊的陳泓維、呂儀恬、金色力量黨主席王郁揚以及陳允萍、張渝江、李嘉濠等6人。

僅黃瀞瑩安全？黃珊珊批政治操作

僅黃瀞瑩安全？黃珊珊批政治操作

民眾黨北市小雞選情告急？　他曝內部民調嘆：除學姊都在安全名單外

民眾黨北市小雞選情告急？　他曝內部民調嘆：除學姊都在安全名單外

擋BNT？柯：最痛恨陳時中的事

擋BNT？柯：最痛恨陳時中的事

陳二創爭議　柯：雙標黨轉來轉去

陳二創爭議　柯：雙標黨轉來轉去

關鍵字：

民眾黨幻象邱臣遠國防預算

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面