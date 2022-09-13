民眾黨團指「幻象妥善率下探3成」　邱臣遠：國防部該思考去留問題

▲幻象2000-5。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

112年度整體國防預算達5863億元，較去年度增加13.9％。民眾黨立法院黨團13日召開「國防預算創新高 軍購提升戰力淪空談」記者會，呼籲政府強化國軍裝備，也須兼顧財政紀律，確保資源都用在刀口上。此外，民眾黨團也指幻象戰機妥善率下探3成，要求國防部思考空軍幻象戰機去留問題。



民眾黨團總召邱臣遠在記者會上表示，中國在全球軍力排行榜中排第三，台灣第二十六，台灣兵力不到解放軍人數的十分之一，提升不對稱戰力迫在眉睫，即使執行中的軍購案超過1.3兆元，現有武器仍有7成以上老舊，持續使用老舊裝備，不僅妥善率低，更無法有效投送精準火力。

邱臣遠指出，除了野戰砲兵還在使用二戰時期舊式拖曳155火砲，國軍裝備規格老舊，頭盔不抗凹陷、防彈背心抗彈板無法抵抗穿甲彈射擊，落後世界平均水準不只一個世代，軍備局仍採用40年前的驗收標準，罔顧官兵安全。尤其「單兵個人急救包」雖受美軍證實在戰場上可減少15％至20％死亡數，迄今卻不受國防部高層重視，部隊還在使用舊式急救包，而且數量還極其不足。

民眾黨團也說，據消息指出，空軍擔負北部空防重任的幻象戰機，妥善率下探3成，作業維持費是其他機種的三倍，甚至出現飛官沒有戰機可以正常飛提供訓練，只能飛模擬機的窘境。對此，邱臣遠要求國防部思考空軍幻象戰機去留問題，徹底解決妥善率、後勤維護造成的負擔。

對於國軍面對外患外，還得處理軍校招生缺額高達7成，邱臣遠提3個方向可努力：1、國防部須審視軍購案是否符合整體防衛構想，並以改善自製裝備為優先，減輕後勤負擔；2、檢討不對稱戰力建構方向，同步提升國軍武器世代，不可偏愛特一軍種；3、加速個人裝備的更新，跟上世界主流，並盡速發放單兵個人急救包。

黨團幹事長立委張其祿則指，國防預算年年增加，卻沒有發揮應有的效能，政府對中國灰色地帶戰略遲遲找不到合適的應對方法，例如近來無人機頻繁入侵金門領空，直接拍攝軍事基地；今年7月無人機掠過東引，2月也有中國民用飛機低空飛過馬祖，民眾才發現離島守軍連基本的無人機干擾設備都沒有，如何說服全民有大舉增加預算的合理性？

張其祿表示，台灣難以在傳統作戰上與中國抗衡，更須建立不對稱戰略，將有限資源發揮最大優勢，讓中國相信台灣有「正確的戰略」、「防衛的能力」、「堅定的意志」及「韌性的社會」，達到嚇阻功效、避免戰爭，同時也要拿出具體成效供全民檢視，證明暴增的國防預算沒有白費。