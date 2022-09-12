柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選將至，不僅縣市首長選情白熱化，議員選戰也劍拔弩張，而民眾黨11日也開鍘6位分別代表無黨籍、金色力量投入選戰的議員參選人，包含原是桃園市長參選人賴香伶團隊的陳泓維、呂儀恬、金色力量黨主席王郁揚以及陳允萍、張渝江、李嘉濠等6人。

對於民眾黨除名6位議員參選人，網紅四叉貓（劉宇）表示，台灣民眾黨號稱柔性政黨允許雙重黨籍，但卻不允許黨員用無黨籍參選，無黨參選的懲處公文已經正式發出，所以11日一群人被退黨，「我以『台灣民眾黨退輔會會長』的身分，開了第一屆退輔會線上會議，將來任何一位黨員在黨內受到委屈，都可以偷偷跟我說，我會幫大家出氣的。」

而除名成員中，陳泓維、呂儀恬原本是賴香伶團隊成員，陳為台灣民眾黨黨代表，2020年曾代表民眾黨參選桃園市第一選區（桃園、龜山、蘆竹）立委選舉，當時他拿下近2萬2千票，其中龜山區得票數9千多票最高，日前以無黨籍身分登記參選龜山區市議員，呂則以無黨籍身分登記參選桃園區的市議員

陳允萍過去則曾以無黨籍參選2018年台東縣議員、2020年代表民眾黨參選台東縣立委，皆落選。

過去曾喊出「關PTT」轟動一時的張渝江、金色力量黨主席王郁揚也分別以無黨籍、金色力量投入士林北投第一選區議員選舉。李嘉濠則是以無黨籍身分投入基隆市信義區議員選舉。