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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨北市小雞選情告急？　他曝內部民調嘆：除學姊都在安全名單外

▲▼黃珊珊出席民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋活動。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，台北市選戰尤其激烈，不只「母雞」蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人支持度相當拉鋸，「小雞」議員席次也可能重新洗牌，而《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日表示，自己看到國民黨內部民調差點昏倒，民眾黨在北市的議員參選人除了學姊（黃瀞瑩）外，都在安全名單外，吳子嘉驚呼，民眾黨「小雞」幾乎全部掛掉，「簡直不可思議！」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。不只母雞選情拉鋸，議員選戰部分，民眾黨也在北市各個選區都提名議員參選人，讓北市議員席次可能重新洗牌。

吳子嘉表示，自己看到資料（國民黨內部民調）快要昏倒，台北市除了學姊（黃瀞瑩）以外的議員參選人都在安全名單外、全部掛掉，簡直不可思議，再過兩個月可能更差，因此民眾黨選戰全面告急。

吳子嘉直言，柯文哲曾說「民眾黨只有兩個地方會當選，一個台北、一個新竹」，但就算把黃珊珊算民眾黨，以目前的情況來說，今年全台的選情很冷、沒有選舉氣氛，因為疫情、景氣、候選人的關係，今年選情非常冷，因此對現任者非常有利、對小黨、民眾黨相當不利，今天只剩下學姊，到11月恐怕學姐也沒了。

對於民眾黨選情不樂觀原因，吳子嘉分析，「你有感覺黃珊珊在選舉嗎？」，吳子嘉指出，選舉畫面、鏡頭最重要，民眾黨沒有基本盤，要靠空戰票，「但黃珊珊剛剛才辭職跑選戰，母雞如果沒有帶小雞，選戰要怎麼跑？」
 

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關鍵字：

黃瀞瑩民眾黨2022九合一大選2022台北市長

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