台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

▲彰化大村中正路平交道在中秋連假時故障。（圖／記者唐詠絮攝）

記者蘇晏男／台北報導

中秋節連假疏運首日，台鐵發生彰化路段號誌故障，但3天過去仍找不出故障原因。國民黨團總召曾銘宗11日上午在記者會上表示，8日早上7時許，台鐵號誌故障，影響334個班次，受到影響的旅客超過7.8萬人次，台鐵經過了3天才排除相關障礙，國人在過節返鄉期間，竟然發生如此重大的交通事件，國民黨團要求蔡政府必須給國人一條安全返鄉的路，包括行政院、交通部、台鐵徹底檢討，找出問題之所在，未來不得再發生類似的情況。

副書記長洪孟楷指出，台鐵這次搶修號誌故障3天事件，已經是史上最長的紀錄，其實早在幾天前，就已經發現事故路段發生號誌出現問題，平交道出現大排長龍畫面，從連假第一天開始，直到11日凌晨才搶修完畢，台鐵強調訊號受到干擾，但緊接著颱風將至，國人又將返回工作地，勢必又是一波高運量、高峰期，台鐵做好因應準備了嗎？

「國民黨團呼籲蔡政府、行政院、交通部不要再放假了，請重視國人行的問題。」洪孟楷也說，台鐵找干擾源還要找3天，過去難道都沒有檢測SOP？難道遇到高運量返鄉期間的前置檢測都沒做？這是明顯的人禍，未來台鐵公司化之後，以民進黨酬庸的個性，會放誰來接手？但如果只想為了推台鐵公司化而公司化，台鐵管理、維護、執行都做不到位，根本就是不合格的民進黨政府。

洪孟楷也補充道，國民黨團將在開議後，要求交通部必須提出「台鐵號誌故障事件」專案報告，向國人說清楚、講明白。

▼國民黨團11日上午召開「清冠一號限縮使用 又放寬！指揮官陳時中下命令？」記者會。（圖／國民黨團提供）