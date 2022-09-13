快訊／巨石崩落！台鐵列車剎車不及撞上　平溪線預警封閉採公路接駁

▲台鐵平溪線。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

受到梅花颱風挾豪雨影響，台鐵平溪線今(9/13)凌晨發生巨石掉落，一輛柴油客車剎車不及撞上，列車故障，所幸沒有人員受傷，台鐵宣布平溪線預警性封閉，採公路客運或遊覽車接駁。

梅花颱風挾帶劇烈雨勢，北台灣今凌晨出現豪大雨，台鐵平溪線今凌晨4時57分受豪雨影響，邊坡上巨石崩落在軌道上，一列柴油客車通過剎車不及撞上，所幸該車沒有旅客，司機員沒有受傷，列車排障器故障。

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▲平溪線出現巨大落石，列車剎車不及撞上，路線採預警性封鎖。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵表示，自凌晨5時起，平溪線十分=菁桐間路線預警性封鎖，辦理公路接駁，受影響車站包括十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐等。

台鐵表示，該顆崩落軌道巨石約50到70公分高左右，目前已經清除，路線旁則有一顆1到1.5公尺比人還高的巨石，則得等破石處理才能清除。

▲▼巨石崩落平溪線路線，台鐵一早緊急清除。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵指出，經檢視故障列車仍可回送行駛，列車已開回七堵機務段，由於該路段邊坡地質比較破碎，易受豪雨影響導致岩盤鬆動，基於安全考量，該路段採預警性封鎖，預估可能到午夜，將視風雨情況調整，恢復行車前也會進行路線巡查和安全檢查。

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