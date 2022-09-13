女友妹烤肉穿「小可愛＋真理褲」！躺沙發睡覺竟脫光　他當場看傻眼

▲原PO去女友家烤肉。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人趁著中秋連假到親友家烤肉。一名網友就說，今年女朋友也約他到家裡烤肉，因為2人交往許久，因此他和對方的家人並不陌生。不過對方的妹妹似乎有點太放鬆，躺在客廳沙發上睡覺時竟然沒有穿褲子，睡覺過程中連上身的衣服也脫掉，讓他當場看傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，和女朋友交往很多年了，所以今年中秋節假期到對方家烤肉，完全不會尷尬，其中一個就讀國中的妹妹個性很天真活潑，對許多事情都沒有防備心，烤肉過程中只穿了一件小可愛和真理褲就到處跑來跑去，不過他沒有特別在意。等到結束後，女朋友先洗澡回房休息，其他家人也各自回房了，由他幫忙收拾殘局。

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▲女友妹穿小可愛＋真理褲。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）

但原PO要走進廚房的時候，發現妹妹躺在客廳沙發上睡著了，且沒有穿褲子，睡到一半衣服還往上捲，他急忙拿小毯子蓋在對方身上，並加速把東西收完。未料過了大約10分鐘，妹妹似乎以為在自己房間裡，竟然把上衣也脫掉了，幾乎是全裸狀態，當下他只能讓自己盡量保持理性。

原PO透露，先前和女朋友家人聊天的時候，對方曾提到「妹妹她有沒有誘惑過你？」他當下聽得滿頭問號，沒想到現在就發生這種事，「不知道有沒有人遇過類似的情況，都不知道該如何是好？」

不少人看到後紛紛表示，「等等，對方家人居然問這種話，感覺不太尋常欸，要不要跟你女友討論一下，讓你女友找個方式跟她妹妹溝通」、「妹妹是不是對你有想法」、「當沒看到呀，想些奇奇怪怪的幹嘛」、「我國中不會這樣欸，國小低年級左右就有男女意識了」，也有人說「你當時應該直接去跟女友說的，以免之後發生什麼誤會你有理說不清」。