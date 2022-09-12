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前夫有新歡！雙標前婆家「限制不能交男友」　她傻眼：都離婚了

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲前婆家干涉原PO的感情生活。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

兩人離婚以後，還會干涉對方的生活嗎？一名女網友發文表示，她和前夫離婚後，前婆家竟限制她不能交男友，問題是前夫自己都已經交好幾任女友了，讓她不禁翻白眼。而貼文曝光後，不少網友則紛紛直呼，「不用理他」、「就說關你屁事」。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到她都已經恢復單身了，結果前婆家還限制她不能交男友、不能發臉書動態，只要一發文，就會被問「是什麼意思」。她強調「我已經封鎖他們祖宗18代」，結果前婆家還是能找到她的貼文，然後追問她。

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對此，原PO不禁傻眼直呼，前夫自己都已經不知道交幾任女友了，而且每個都發文喊「老婆」，前婆家卻管到她這來。她也抱怨，兩人其實有個孩子，但離婚以後，前夫卻完全不養，「好像沒他的事一樣！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

貼文曝光後，底下一票網友看傻直喊，「越講發越多」、「拜託好好的曬恩愛氣死他們」、「PO啊～也不用封鎖他們，來問一律刪除當沒看到，就是要氣死他們」、「設公開然後貼更多」、「大PO特PO，什麼意思？就你看到的意思，你兒子都交幾任了，我怎麼可以輸他」。

另外也有網友認為，「前婆家都已經是過去式了，你管他們說啥！或是你還在期待什麼嗎」、「都斷關係了，你還在乎他們的感受嗎？管他三七二十一PO到天荒地老吧」。

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