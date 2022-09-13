口味任選！超商「哈根達斯迷你杯、雪糕下殺75折」限時搶

▲超商最新哈根達斯下殺優惠來了。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

冰控們又能幫冰箱囤貨了！有超商特意祭出「哈根達斯迷你杯、雪糕」下殺優惠，即日起限時22天爽吃「單件75折」，且口味任挑任選，趕緊衝一波。

全家即日起至10月4於全門市日祭出「迷你杯、雪糕單件75折優惠」，且口味不限，有草莓冰淇淋迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、抹茶冰淇淋迷你杯、巧克力冰淇淋迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果冰淇淋迷你杯、櫻桃黑莓迷你杯、西瓜草莓迷你杯、香草冰淇淋迷你杯，以及西瓜草莓脆皮雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓冰淇淋雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕、芒果脆皮雪糕等任選，原價115現在只要87元就能買到。

▲萊爾富指定咖啡下殺49元喝。

另，冰淇淋囤完也要來點咖啡小確幸，萊爾富全門市即日起至9月20日祭出「Hi Café大杯特濃拿鐵」、「Hi Café大杯特濃美式」通通只要49元；加碼推「Hi Café茶飲全品項第2杯7折喝」優惠，價格不同則以「2杯85折」計。

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