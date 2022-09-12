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台灣超商無極限！他見整面「新設專區」傻眼：還以為是超市

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣便利超商密度高，提供多樣化服務。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣便利超商功能齊全，不但可以買各種票券，還販售鮮食、知名品牌文具等，現在就連生鮮蔬果都有專賣區。一名網友表示，他近日和家人走進超商時，發現超商內竟然已經有販賣蔬菜水果、冰櫃生食、現打果汁以及食材調味品的專門櫃位，讓他一時還以為自己走進了量販超市。貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文分享，他周末和媽媽去小七買飲料，不料進門後卻被裡面的擺設嚇了一大跳，只見超商內不僅有一整面的生鮮區，還有冰櫃生食、調味品、各式即時包、新鮮蔬果等專賣區，就連現打果汁都有，且文青風農產品看起來也很有質感，讓他直呼「差點以為自己是走到量販超市，東摸西看最後我媽還買了一包菜。」

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▲原PO在超商內看到各式生鮮櫃位。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在超商內看到各式生鮮櫃位。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO表示，先前曾看過知名YouTuber Joeman（九妹）去開箱超大7-11，但那間是比較紀念性質的亞洲第一萬家，「沒想到在新北不是什麼特別的紀念店面，居然也這麼誇張」，好奇詢問「難道現在這樣是一種新的趨勢？有人知道什麼原因嗎？」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「應該是現在超商推出更多元服務，讓我們花更多時間待在店裡，進而拉高消費金額，我們也可以很方便的擁有更多選擇，對超商或是消費者都算雙贏吧」、「賣越多賺越多啊」、「多元化經營增加觸及率，好增加使用頻率吧」。

其他網友則表示「以後能在裡面挑婚紗我也不意外」、「以後搞不好7-11還支援收驚或點光明燈服務」、「殯儀館旁邊的小7還有葬禮用品專區」、「店內還有cold stone 的，是不是店員也要學會炒冰啊」、「我補習班附近的有吧台」、「超商店員還要兼燒烤跟炒冰，真的十八般武藝樣樣精通」。

▲原PO在超商內看到各式生鮮櫃位。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，全家便利商店於今年2月也推出「FamiSuper超市店」全新店型，落腳於台北東區和新竹竹北市，以F4選品策略－快速(Fast)、質優(Fine)、健康(Fit)、家庭(Family)，提供超過3500項商品，超市專區精選近500款即食調理冷凍品、生鮮食材、日韓進口調味醬料和多款紅白酒，搶攻社區化消費商機。

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