梅根想握手「當街被無視」！英國女撇頭裝沒看到　尷尬畫面瘋傳

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩,哈利王子和妻子梅根緊急返英,和威廉王子及凱特王妃世紀同框的畫面引起外界對兄弟破冰的期待,但部分英國民眾對梅根的反感依然不減。她10日在溫莎堡外和民眾握手致意,卻有一名女子直接裝作沒看見,尷尬過程在網路上瘋傳。

My point exactly cause look at how they are treating her https://t.co/UL3LmJzboO pic.twitter.com/blbQsAtJpE