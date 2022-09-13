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英女王駕崩！哈利禁穿軍裝　安德魯王子涉性侵卻獲「特別允許」

▲▼菲利普親王,哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子的軍銜遭英國王室收回，因此不被允許穿著榮譽軍裝。圖為已故菲利普親王與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世駕崩，靈柩移往愛丁堡聖吉爾斯大教堂，而她的4名子女也已經飛往當地守靈。由於哈利王子在2021年解除王室高級成員身分，因此榮譽軍銜也被收回，而他在女王最後的守夜儀式與國葬中，將不會穿著軍裝。此外，女王的次子安德魯王子則因涉入性侵醜聞被剝奪榮譽軍銜，但據悉，他被特別獲准在母親的最後守夜穿著軍裝。

女王的國葬儀式19日將於西敏寺大教堂舉行，按照規定，所有擁有軍銜的成年男性王室成員必須穿著軍裝。不過由於哈利王子已經在2021年退出王室高級成員，同時被收回榮譽軍銜，因此不被允許在相關儀式中穿著榮譽軍裝。

菲利普親王的葬禮是哈利王子卸下王室高級職務後的首次公開大型活動，當時他雖未能穿上軍裝，但是由於其他王室成員也是穿著西裝、配戴勳章，因此並未顯得特別突兀。哈利王子曾在陸軍服役10多年，更曾秘密前往阿富汗作戰。

▲▼英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

▲安德魯王子身穿西裝，與穿著榮譽軍裝的國王查爾斯三世、安妮公主以及愛德華王子，跟在母親的靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

根據《福斯新聞網》報導，王室記者斯柯比（Omid Scobie）稱，安德魯王子得到王室的特別允許，獲准在母親的最後一次守夜時穿著軍裝。安德魯王子曾在海軍服役22年，並擔任各項職務，2001年正式退伍。然而他先前卻被爆性侵未成年人，因此遭王室剝奪榮譽軍銜。

安德魯王子的性侵案近日達成了庭外和解，但和解金額並未公開。儘管如此，白金漢宮2022年1月公開發表聲明，因為他的聲譽永久受損，因此將收回他的榮譽軍銜與皇家資助。

安德魯王子與哈利王子將成為現今英國王室唯二曾親上戰場作戰，卻無法穿著榮譽軍裝出席公開場合的成員。雖然安德魯王子獲准在最後的守夜活動中穿著軍裝，但哈利王子不論是在守夜儀式還是國葬中，都不被允許穿上軍裝。

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關鍵字：

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