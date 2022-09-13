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陳時中再爆盜圖！　他嚴重懷疑「團隊有內鬼」：時鐘可能秀逗

▲▼陳時中遭控盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲陳時中的滷肉飯文章照片被發現用到部落客文章的照片。（圖／翻攝陳時中臉書／翻攝部落客小可愛阿貴）

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨台北市長參選人陳時中，12日晚間在臉書發文貼出吃滷肉飯的文章，卻被網友抓包疑似盜圖，對此有人酸「陳時中團隊真的有內鬼！」

網友在臉書「爆料公社公開版」發文「保證今日新聞頭條，盜圖仔陳時中出來面對」，同時附上多張照片。其中可以看到，陳時中在12日晚間發的滷肉飯文章中，有兩張照片跟部落客文章照片是雷同的。

▲▼陳時中遭控盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲被指控盜圖，陳時中小編緊急道歉。（圖／翻攝臉書／陳時中）

對此陳時中團隊13日一早也在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

▲▼名嘴酸陳時中盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼朱學恒、謝克洋酸陳時中滷肉飯照片事件。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼名嘴酸陳時中盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

儘管陳時中小編緊急道歉，但仍有不少名嘴發文狂酸，宅神朱學恒發文「陳時中吃個魯肉飯也要盜圖，是不是中了甚麼林智堅病毒啊」；國民黨籍市議員參選人謝克洋則酸「時中團隊有內鬼，盜圖還凹是誤用」、「我嚴重懷疑陳時中團隊真的有內鬼，從阿中去Gay Bar被舔耳，穿粉紅西裝賣萌到最近的偷窺影片，一再讓阿中一直被扣分，現在連去吃個美食都要盜圖，到底是怎麼回事？」

國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷，則發文酸「太扯了啦！陳時中去吃美食，結果照片是盜用美食部落客的照片，都已經去吃了，就自己好好拍照很難嗎？還要去盜圖充數，時鐘可能不是壞而是秀逗了吧？」

▼國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷酸「太扯了啦」。（圖／翻攝臉書／何元楷 啃踢青年）

▲▼陳時中盜圖事件。（圖／翻攝臉書／何元楷 啃踢青年）

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