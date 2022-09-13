三角錐警告「移走換你上台唱」！釣出高嘉瑜搶答：我來　炎P也亂入

▲停車格被放三角錐警告「移走就上台唱」，釣出高嘉瑜搶答，炎亞綸也亂入。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，她日前經過一處停車場時，發現有格子被放了三角錐，上面貼著一張警告標語，寫著「演藝人員停車位，切勿私自移走，要不然你給我上去唱」，讓她忍不笑說，「想當藝人上台唱歌的機會如此簡單」，照片一出立刻引發網友熱議，甚至釣出立委高嘉瑜、藝人炎亞綸逗趣回應。

原PO在爆廢公社公開版表示，她日前經過一處停車場時，發現附近正準備舉辦活動，主辦單位為避免來賓抵達後沒車位，把其中幾個停車格規劃給來賓使用，還在格子上放了貼著警語的三角錐，寫著「演藝人員停車位，切勿私自移走，要不然你給我上去唱」，讓她忍不住笑說「想當藝人上台唱歌的機會如此簡單」。

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照片一出除了引發網友熱烈討論外，也釣出港湖女神高嘉瑜、藝人炎亞綸先後回應。高嘉瑜自告奮勇說「好喔，我來」，其他網友看了紛紛留言「有一絲絲怕怕的」、「是不是早點睡比較好」、「麥克風會先受不了」、「我覺得很可以，這場演唱會焦點，肯定是這一段」。

▲照片釣出港湖女神高嘉瑜、藝人炎亞綸先後回應。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

炎亞綸則說「好喜歡」，留言一樣引起網友熱議，有人說「這個好，喜歡炎P拿走三角錐」、「到底是炎亞綸還是港湖女神高嘉瑜能搶到三角錐呢，讓我們繼續看下去」、「這個三角錐好好笑，誰寫的，真的想認識一下」、「炎P要去移走嗎，想現場見證」。

也有網友說，「胖虎表示，機會來了」、「這麼好，還能上台開演唱會」、「好了，大家都別搶了別搶了，這個根本就是我的停車位啊」、「太好了，是時候展現我的歌喉了」、「這機會真的很難得啊」、「能不能成名，就看這次了」。

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