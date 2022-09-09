高嘉瑜質疑蔣萬安無法開拓票源　曝藍軍心情：恨鐵不成鋼

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安近期表現，立委高嘉瑜8日認為，蔣萬安打著「正藍軍」名號，想要基本盤選票，卻沒辦法為國民黨開拓票源，加上總是跟著別人走，拿出來的政策不夠專業，讓藍軍產生「恨鐵不成鋼」的心情。

高嘉瑜在《新聞面對面》說，選舉最大的秘密就是票多的贏，票少的輸，可是選舉最忌諱「跟在別人屁股後面」。舉例而言，陳時中日前夜訪Gay Bar，儘管外界不見得認同，但目的在於搶年輕票，沒過多久，蔣萬安也「跟風」前往酒吧。

不只跟著別人走，高嘉瑜指出，蔣萬安提出的長照3箭，更是不專業。她解釋，蔣萬安確實是社會福利及衛生環境委員會召委，有一定的專業，但面對的卻是曾任衛福部長、更加專業的陳時中，政見立刻被打臉。

高嘉瑜指出，面對陳時中的質疑，蔣萬安卻說要突破法律規範，可是身為立委，若認為法規有問題應該提出修法，不禁令人質疑蔣萬安的專業在哪裡。

高嘉瑜強調，蔣萬安現正打著「正藍軍」名號，想要基本盤選票，卻沒辦法為國民黨開拓票源，是他最大的問題。而蔣萬安無法替黨爭取年輕、中間選票，跟著別人的屁股走，拿出來的政策又不夠專業，「這就是藍軍恨鐵不成鋼的心情」。

高嘉瑜補充，她的選區有很多藍營支持者，心情就如同台北市議員王世堅日前說的，情感上支持黃珊珊，理性上投給陳時中一樣，這些支持者們既痛苦又掙扎，認為黃珊珊能力夠，蔣萬安表現卻令人傻眼。她認為，北市選戰有三腳督，蔣萬安要負最大責任。

針對陳時中提出長照政策4項錯誤，並指蔣是醫療法規門外漢，內容不切實際。蔣萬安透過臉書上一項一項回擊，並表示，陳時中把長照政策、新冠防疫弄到一團糟，台灣陷入長照困境，陳時中就是最應該被究責的人。