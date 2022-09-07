未同居伴侶暴力定義不明　范雲促「高嘉瑜條款」修法

▲范雲舉行《家暴法》修法公聽會。（圖／范雲辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案震驚社會，然而，該案也揭露現行《家庭暴力防治法》的「未同居伴侶條款」沒有準用該法的「刑事程序」，導致被害人報警後，警方無法以刑事程序進行逮捕、拘提、釋放後附帶刑事命令，法官亦無法透過預防性羈押立即終止暴力，對此，同黨立委范雲7日舉行修法公聽會，盼有完善法律保護被害人。

高嘉瑜今天上午出席公聽會時受訪表示，希望社會大眾關注《家暴法》修法議題，也盼保障被害人權益，因在法院審理過程中，每個過程、細節對被害人都是二度傷害，所以在法律程序上需要更完備；對於林秉樞家暴一案，她重申，希望法官以最重刑度審理該案，因加害人沒有悔改意識，且在法庭上也極盡羞辱、汙衊受害者，對她來說是二次傷害，希望不要有下個受害者，同時希望讓更多人知道，很多人支持這些受害者，希望她們勇敢站出來。

范雲則在公聽會上表示，未同居伴侶親密關係暴力件數，5年間已經提高3倍，光是2021年接受衛福部保護案件，就有接近6千件，2022年上半年更已有近4千件，然而，儘管《家暴法》已經納入未同居伴侶，但2015年修法時新增「未同居伴侶條款」卻沒有準用該法的「刑事程序」，導致被害人報警後，警方無法以該法中的刑事程序，進行逮捕、拘提、釋放後附帶刑事命令，而法官亦無法透過預防性羈押，立即終止暴力。

范雲強調，未同居伴侶間的暴力逐年攀升，就連新型態的數位性暴力、未經同意散布性私密影像犯罪，也有高比例是曾有或現有伴侶關係，更顯現了《家暴法》修法的急迫性，同時，有8成的被害人是女性，代表這不只是親密關係暴力，也是一種性別暴力，若高比例女性使用的法條未臻完善，代表了在使用法律之前，就產生了性別不平等問題。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋補充，曾有一個實務案例被移送至地檢署，又因為「沒有同居關係」而被退回，顯現未準用刑事程序的影響之大，自2016年起，婦援會已服務近800位數位性暴力被害人，其中有4成屬於前任或現任伴侶關係，曾有一案是施暴者不斷散布性私密影像在被害人公司網站，造成其失業、身心嚴重受創，但目前保護令中無禁止散布性私密影像款項，法官們認為禁止散布性私密影像屬於禁止施暴或騷擾範圍內，而實際以此違反報警時，由於未明確，往往也只能受理做筆錄送地檢署偵查，警方或檢察官也不知如何處理，如果可以準用，便可將施暴者羈押，附帶交出性私密影像條件，以停止施暴者行為。