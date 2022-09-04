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賓士亂停充電車位！慘被8支三角錐鎮壓　照片讓網爆笑：祝生日快樂

▲▼賓士硬停充電車位 下一秒被「8支三角錐反制」網友祝：「生日快樂」。（圖／翻攝自TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群）

▲賓士硬停賣場充電車位，結局慘遭「8支三角錐」鎮壓。（圖／翻攝自TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群）

記者趙蔡州／綜合報導

許多停車場都會規劃一些位置，給特殊車種或有需求的民眾使用。有網友日前在某賣場目擊，一輛賓士因為亂停到電動車區，結果引發特斯拉車主不滿，有人就把把貼著「此為電動車充電車位」告示的三角錐，堆在賓士旁及車頂，畫面讓不少網友狂笑「是在慶生嗎」、「祝你生日快樂」。

網友在《TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群》分享照片，可以看見一輛賓士駕駛疑似貪圖方便，直接把車子停在電動車充電位，結果引發其他電動車車主不滿，氣得把貼著「此為電動車充電車位，請勿佔用」告示的三角錐堆在賓士旁。

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照片中可以看見，賓士車前方被5支三角錐團團包圍，另外引擎蓋上及車頂也被放了3支，整個畫面看起來宛如像在替賓士慶生一樣。

有網友看了照片後笑說「這麼多人祝福，賓士哥或姐，難忘的生日喔」、「多到滿出來了」、「這是在慶生嗎」、「真的會笑死」、「祝你生日快樂」、「看了好舒壓，欠教訓」、「亂停充電車位，超級自私」。

但也有網友說「放在車頂上，萬一傷到烤漆，小心會被告毀損求償」、「違規在先錯了，可以罰可以跟櫃檯講，但這樣弄人車超沒水準」、「我也是覺得其實放車前就差不多了，儘量不要放到車子上」。

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