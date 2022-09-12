LIVE／梅花外圍環流雨彈續炸！10縣市豪雨特報　氣象局最新說明

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局表示，中颱梅花暴風圈目前仍籠罩在台灣東北部、北部海面，外圍環流持續為台灣帶來較強北風，導致迎風面北部、東北部地區有較明顯雨勢，預計未來會繼續向北移動，並於13日下半天逐漸加速遠離台灣，最快13日下午或傍晚有望解除海上颱風警報。氣象局12日20:40將說明颱風最新動態。

▲中度颱風梅花暴風圈目前仍籠罩在台灣東北部、北部海面。（圖／中央氣象局）

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根據氣象局資料，梅花颱風12日晚間8時30分中心位置在台北東方約250公里之海面上，以每小時10公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員劉宇其表示，台灣12日晚間8時至13日上午8時整體降雨情況，由於梅花颱風仍位於台灣東方，外圍環流持續為台灣帶來較強北風，導致迎風面北部、東北部地區會有較明顯雨勢，中南部則有間歇性降雨機率，颱風13日白天逐漸遠離後，北部地區仍會有明顯降雨，直到下半天降雨才會漸漸緩和。

▲氣象局持續針對10縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象局）

劉宇其指出，由於未來一段時間內降雨將持續，氣象局12日晚間7時25分仍持續針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣發布豪大雨特報，其中宜蘭縣山區、新北市山區、桃園市山區及新竹縣有豪雨發生機率。

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