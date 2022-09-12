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Live／梅花外圍環流炸雨彈！氣象局深夜說明　最新路徑曝

記者柯沛辰／綜合報導

中颱梅花暴風圈籠罩台灣東北部、北部海面，預計13日上半天迎風面降雨情況持續，直到下半天才會逐漸緩和。颱風路徑若無太大變化，暴風圈最快13日下午脫離台灣近海，屆時有望解除海上颱風警報。中央氣象局12日晚間11點40分作出最新說明。

中央氣象局預報員朱美霖表示，中颱梅花目前仍位於台灣北部、東北部的海上警戒區，中心位置在距離台北東方約260公里的海面上，暴風半徑仍在150公里，強度仍維持中颱，未來24小時仍將以比較緩慢的速度朝偏北轉北北西的方向移動，因此台灣北部、東北部仍受暴風圈影響。

朱美霖指出，梅花未來24小時都將緩慢移動，直到13日晚間以後，才會加速前進，往中國大陸浙江沿海一帶移動，因此13日下午到晚間這段時間，台灣附近的近海海域有機會脫離暴風圈，有機會解除颱風海上警報，但實際解除的時間點，還是要視梅花的動態而定，氣象局將持續監測。

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朱美霖說，由於梅花13日一整天的移動速度緩慢，因此台灣近海有明顯風浪，加上颱風外圍環流持續影響，台灣陸地也會有比較明顯的雨勢，不僅沿海有強陣風、長浪跡象，氣象局將持續針對新竹縣、苗栗縣、桃園市、新北市、宜蘭縣的山區發布豪雨特報，並針對整個北台灣、台中及南投山區發布大雨特報。

根據氣象局資料，梅花12日晚間23時中心位在台北東方約260公里海面上，以每小時10公里速度往北轉北北西進行，近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

▼雷達回波圖。（圖／氣象局）

▼雷達回波圖。（圖／氣象局）

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