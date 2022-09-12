快訊／梅花颱風現在「最接近台灣」！13日雨彈繼續炸　解除海警時間曝

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局12日晚間8點40分表示，中颱梅花暴風圈目前仍籠罩在台灣東北部、北部海面，預計13日上半天迎風面降雨情況持續，直到下半天逐漸遠離台灣後，降雨情況才會逐漸緩和，而颱風預測路徑若沒有太大變化，暴風圈最快13日下午或傍晚就會脫離台灣近海，屆時就有望解除海上颱風警報。

▲中央氣象局12日晚間8點40分說明梅花颱風最新動態。（圖／ETtoday新聞雲直播）

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根據氣象局資料，梅花12日晚間8時30分中心位在台北東方約250公里海面上，以每小時10公里速度往北轉北北西進行，近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員劉宇其表示，中颱梅花已到距離台灣最接近的時刻，其暴風圈持續籠罩在台灣東北部、北部海面，預估未來一天會緩慢的朝北方移動，若路徑若沒有太大變化，暴風圈最快13日下午或傍晚就會脫離台灣近海警戒區域，屆時就有望解除海上颱風警報，但確切解除時間仍要視颱風強度、路徑情況而定。

▲氣象局預報員劉宇其表示，中颱梅花已到距離台灣最接近的時刻。（圖／中央氣象局）

劉宇其指出，梅花外圍環流為台灣帶來明顯雨勢，特別是迎風面北部、東北部等地區雨勢最為明顯，由於颱風移動速度較為緩慢，預估12日晚間8時至13日上午8時迎風面降雨會持續，北部、東北部部分降雨仍明顯，中部山區也會有間歇性降雨可能，其他地區天氣也不穩定。

劉宇其指出，由於未來一段時間內降雨將持續，因此氣象局仍持續針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣發布豪大雨特報，其中宜蘭縣山區、新北市山區、桃園市山區及新竹縣有豪雨發生機率。

▼梅花外圍環流為台灣帶來明顯雨勢。（圖／中央氣象局）