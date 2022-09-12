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梅花颱風只經過！台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

▲▼梅花颱風擦過！台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻 。（圖／氣象局）

▲梅花颱風目前位置 。（圖／氣象局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中颱梅花暴風圈目前仍籠罩在台灣東北部、北部海面，預計13日下半天遠離台灣。對此，有網友貼出NHK報導中一張彙整颱風路徑的圖，意外發現近年來的颱風都避開台灣前近，讓網友笑翻，直呼「台灣中央山脈的事蹟在颱風界已傳開」。

氣象局預報員劉宇其表示，中颱梅花已到距離台灣最接近的時刻，其暴風圈持續籠罩在台灣東北部、北部海面，預估未來一天會緩慢的朝北方移動，若路徑若沒有太大變化，暴風圈最快13日下午或傍晚就會脫離台灣近海警戒區域，屆時就有望解除海上颱風警報，但確切解除時間仍要視颱風強度、路徑情況而定。

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有網友在PTT貼出一張NHK專欄「了解時事」於7月份時的報導圖片；該文由專家分析為何颱風會去日本等知識，裡面引用日本氣象廳的統計數據，其中一張為颱風6至12月的統計路線圖，意外引起台日網友的討論。

▲▼梅花颱風擦過！台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻 。（圖／翻攝NHK）

▲NHK根據日本氣象廳資料統計的颱風路線。（圖／翻攝NHK）

網友看到颱風路線避開台灣，想到過去3年來的確都沒有颱風假，紛紛留言「台灣的氣象武器終於被發現了嗎」、「若未達停班停課標準，請增強或改道」、「最近的颱風都沒什麼出息」、「上一個登陸台灣的颱風是白鹿颱風，於2019年8月24日下午快速掠過恆春半島，此後已經整整3年未有颱風登陸台灣。」

也有人說，「沒颱風沒水呀」、「以地球人來說，不應該高興，因為地球可能生病了」、「有可能跟反聖嬰現象及地球暖化有關，對台灣長期而言，福禍尚難論定，颱風路徑偏北，即便一時好像對台灣有利，卻對日、韓、陸造成前所未見災情，實不該出現『天佑台灣』之類的自私言論。」

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