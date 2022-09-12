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松山之狼3年犯案19次！議員點名3局處加害　柯文哲認：社安網有漏洞

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲市政總質詢。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市松山區民生社區5日凌晨發生隨機性侵事件，20歲蔡姓男子假裝問路，卻尾隨性侵落單女子，蔡男落網後，母親在媒體鏡頭前落淚道歉，解釋兒子控制不住自己，也沒有機構願意收留，拜託法官當庭收押。面對蔡男已連續犯案19次卻未被提到社安網，台北市長柯文哲12日承認，社會安全網有漏洞。

柯文哲12日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員王浩表示，民生社區於5日發生隨機性侵事件，蔡姓男子6日就被收押，但這個人是現在才有問題嗎？這個人的「豐功偉業」從柯文哲執政的2020年5月10日開始，就因妨害秘密、妨礙性自主、性騷擾等案，被警察局、社會局、勞動局拘提或裁罰總計25次。

王浩指出，蔡男有個壞習慣，喜歡到捷運站廁所偷拍他人，但統計表上只有2次妨害秘密，是因為捷運警察從監視器看見此人進入捷運站時，就會一直盯著不放，使對方沒機會犯案；然而蔡男卻開始在街頭流竄，在警察局犯案累累，警察局婦幼隊在他要資料不到半天內，可以整理詳細資料，代表警察局對此人過往很清楚。

▲松山分局偵查隊副隊長莊閔傑說明這起單車色狼性侵夜歸女案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔡姓男子5日凌晨涉嫌尾隨夜歸女性侵，當晚遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

王浩質疑，為什麼未將此人提到治安會報、社會安全網？此人被社會局裁罰性騷擾10次，且從第4次起都是罰5萬元，就是因為對方領有身障手冊，性騷擾可以減免二分之一罰鍰，但已經暴露出應屬於要給予特殊關懷的病人，加上此人白天會去做輔導，顯見社會局婦幼科、身障科有問題，而職場對他人性騷擾時還被勞動局處罰，「你是醫生市長，若一個犯人同樣犯行連續犯19次，不該被提到治安會報或社安網討論嗎？」

王浩強調，警察局、社會局、勞動局讓他想起一句話，「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭。」婦女憑什麼因為柯文哲的行政機關怠惰，進而要面對人生最大創痛？台北市人口一天到晚在下降，現在這名婦女也要搬離台北市，「你以為台北市人口減少都是在大陸無法回來嗎？是因為行政怠惰，這3個單位都是加害人。」

對此，柯文哲回應，凡事都要長官規定很麻煩，照理來說性騷擾3次就要納入社會安全網確認，但卻沒有人報告。王浩批評，無人提報是因為怕被柯文哲罵，局處只報喜不報憂，但明明該有的裁罰都有，且蔡男的病態造就犯罪，一再用行為證明需要特殊輔導。

最後，柯文哲承認「對啦！這個表示目前社安網有漏洞。」王浩則說，柯文哲的社安網叫「社安漏洞網」，洞大到連鯊魚都可以游過去。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔡姓男子涉嫌尾隨強拉女子到路邊性侵，被上銬移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

台北市警察局表示，持續清查高風險個案提報社會安全網，分析比對性侵害、性騷擾犯嫌清冊，如為再犯或精神疾病列管個案，填寫「公共安全風險評估量表」，通知網絡單位提報區級及府級社會安全網會議，協力防制再犯。

北市警察局重申，已針對北市婦幼警示地點及特定治安熱點、人潮聚集處（場）所增加巡邏密度，提高見警率；另檢視上述地點環境照明設備、錄影監視系統等功能正常運作。

北市警局強調，對於類似個案將建請檢察官聲請預防性羈押或核發強制處分命令，另偵辦婦幼刑事案件時，主動查詢犯嫌是否有性騷、性侵、跟騷等前科紀錄及保護性通報紀錄，如為高風險個案則報請檢察官指揮偵辦，建議聲請預防性羈押或核發強制處分命令，強化約制作為。

台北市社會局說明，因案件中的加害人為性騷擾累犯者，警政單位已建請檢察官聲請預防性羈押或核發強制處分命令，另偵辦婦幼刑事案件時，主動查詢犯嫌是否有性騷、性侵、跟騷等前科紀錄及保護性通報紀錄，如為高風險個案則報請檢察官指揮偵辦，建議聲請預防性羈押或核發強制處分命令，強化約制作為。

北市社會局指出，案件的行為人社會局長期開案列管，並且與警政單位合作，在司法案件尚未定讞前，持續協助個案穩定就醫與輔導，此案件行為人的輔導與防範再犯，事實上各單位都保持聯繫合作，警政、社政及衛政醫療都持續關注，亦已對案件受害者致上關懷及提供後續被害人補助、心理創傷復健、輔導及後續司法協助等陪伴與服務。

針對未來提報社安網的機制，社會局說，未來行政程序上，除了持續提供被害人相關輔導與協助外，並會再檢視能否有再精進的地方，會持續檢視社會安全網內各單位有無或如何落實有效、即時預警市府社安網的其他權責單位共同防治。

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