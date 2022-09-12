快訊／脫口「說我擋疫苗腦袋有問題」　陳時中：我絕不可能擋疫苗

▲陳時中前往萬華廣照宮參香祈福。（圖／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲連日抨擊疫苗採購政策，質疑民進黨台北市長參選人陳時中擔任衛福部長期間，在疫情最嚴重時涉護航高端、擋BNT疫苗。不過，陳時中12日上午赴萬華廣照宮參香時脫口指，說他擋疫苗是「腦袋有問題」；媒體後追問批評「擋疫苗」說是腦子有問題嗎？陳直言，「當然啊，這麼簡單的道理」。

陳時中今天上午前往萬華廣照宮參香祈福，過程間接受媒體聯訪，頻頻被追問採購BNT疫苗期間，拆除外箱的「復必泰」布條、是否與證嚴法師翻臉等問題，陳回應作法合法、合規，沒有說謊的問題，而是在機艙內做相關整理，並強調證嚴法師是有智者，非常親切地照顧自己，兩人還曾視訊、共進早餐。

媒體追問如果不是刁難疫苗採購，為什麼先前需要總統蔡英文出面處理？陳時中回應，總統處理不好處理的事情，讓它能夠順利通過是應該的。此外，陳時中受訪後轉往廟內致詞時直言，「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」，因為他是最不想要擋疫苗的人，如果疫苗沒進來對他的影響最大，「你說影響最大的人還阻擋，這不是瘋子？你看我是瘋子嗎？」並指有人知道事情還在那裡說五四三，這樣就不太應該。

而後陳時中結束致詞離開廣照宮時，再度被媒體問及是否有說「擋疫苗是瘋子」等語？陳說，他再講一次，他指的是裡面所有的人對疫苗最關心，且希望疫苗早一點進來，相信在台灣裡面自己是數一數二、最著急的人，「我絕對不可能去擋疫苗」，就像是病人要吃這個藥，自己要對病人負責，因為他是疫情的負責人，疫苗越早進來對他越有利、對國人越好，所以他不可能去擋疫苗。

媒體再追問，批評陳時中「擋疫苗」是否代表腦子有問題？陳時中直言，「當然啊，這麼簡單的道理」；至於柯文哲腦子有問題嗎？但陳並未正面回應，僅在周圍陪同人員一片「可以了謝謝」呼聲中，快步離開現場。